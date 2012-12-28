Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Происшествия
449
сегодня, 15:57
4
Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе
Авария произошла еще в июне. Общий ущерб превысил миллион рублей.
26 июня на железнодорожной станции Телегино Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области сошли с рельсов два вагона грузового поезда. В результате аварии сами вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Общий ущерб составил более миллиона рублей.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, причиной аварии стало несоблюдение правильности установки стрелочных переводов.
0
0
2
0
2
Комментарии (4)