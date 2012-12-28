Все новости
Происшествия
449
сегодня, 15:57
4

Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе

Авария произошла еще в июне. Общий ущерб превысил миллион рублей.

Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

26 июня на железнодорожной станции Телегино Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области сошли с рельсов два вагона грузового поезда. В результате аварии сами вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, причиной аварии стало несоблюдение правильности установки стрелочных переводов.
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нормальный
20 минут назад
от старости все развалилось. Как и трубы, все еще времен царя гороха.
Ответить
Пенс старый
22 минуты назад
Во всем виноваты ТРИ "Б" - Безграмотность, Безответственность и Безалаберность.
Ответить
1984
28 минут назад
А что там было-то в вагонах.
Ответить
САИ
45 минут назад
Ну да "стрелочник" виноват!
Ответить
