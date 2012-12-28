Все новости
Экономика
121
57 минут назад

Цены в июле выросли на 0,4% к июню

В июле заметнее всего повысились цены на услуги.

Цены в Липецкой области в июле, по данным Росстата, выросли на 0,4% к июню. Годовая инфляция снизилась и составила 9,86%. Но это выше, чем в целом по стране (8,79%).

По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, в июле заметнее всего повысились цены на услуги. За год они подорожали сильнее, чем потребительская корзина в целом. Больше всего выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля проведена индексация тарифов на услуги ЖКХ. При этом накопленный за 12 месяцев прирост цен на ЖКУ и аренду составил 10,87%.

Вместе с тем снизились цены на отдых за границей. Это произошло из-за укрепления рубля. Цены на эти услуги чувствительны к динамике курса и в течение года менялись часто и сильно. В целом за 12 месяцев услуги зарубежного туризма подешевели существенно (на 10,52%).

Подешевели услуги пассажирского транспорта. Снизились цены на железнодорожные пассажирские перевозки. Причина – запущен дополнительный поезд в южном направлении. За год услуги пассажирского транспорта подорожали на 10,12%.

Цены на непродовольственные товары не изменились, а за 12 месяцев они подорожали менее всего. Продолжили дешеветь зависимые от импорта товары. Так, снизились цены на телерадиотовары, электронику и технику, инструменты и оборудование, компьютеры. Во многом это связано с укреплением рубля в предыдущие месяцы. Другая причина – снизился спрос на эти товары из-за охлаждения потребительского кредитования. В целом за год телерадиотовары подешевели на 4,36%, компьютеры – на 3,73%. А годовой рост цен на электронику и технику, инструменты и оборудование был умеренным (1,68% и 2,01% соответственно).

По аналогичным причинам снизились цены на новые автомобили иностранных марок. Кроме того, на рынке автомобилей сохраняется избыточное предложение. Это связано с высокими складскими остатками и ростом импорта. Поэтому автодилеры стимулируют продажи и прибегают к скидкам. За 12 месяцев эти автомобили подорожали на 4,37%. Подорожало моторное топливо. Это связано с ростом цен на оптовом рынке. Кроме того, спрос на топливо сезонно увеличился из-за полевых работ. Накопленным итогом за 12 месяцев прирост цен на моторное топливо составил 9,45%.

Стали дороже парфюмерия и косметика. Выросли затраты производителей и ретейлеров на сырье, материалы, логистику и оплату труда. Высокий спрос позволил перенести затраты в цены. В целом за 12 месяцев парфюмерия и косметика подорожали на 5,98%.

Продовольствие в июле подешевело. Но в целом за год прирост цен на него был выше инфляции. Сильнее всего снизились цены на овощи и фрукты. Главная причина – сезонное снижение цен из-за поступления отечественного урожая. В частности, заметно подешевели овощи «борщевого набора» – картофель, свекла, белокочанная капуста и лук. Цены на эти продукты традиционно меняются часто и сильно в зависимости от сезона. За год прирост цен на плодоовощную продукцию составил 8,73%.

Яйца продолжили дешеветь как в месячном, так и в годовом выражении – на 8,64% и 22,15% соответственно. Этому способствовал рост их производства в регионе и в России в целом. В итоге предложение яиц расширилось на местном рынке.

Вместе с тем подорожал кофе. Сократилось производство кофейных зерен в основных странах-поставщиках. Поэтому на мировом рынке выросли цены на кофе. Накопленным итогом за 12 месяцев кофе подорожал заметно (на 24,96%).

Выросли цены на мясо. Увеличились затраты животноводов на корма и оплату труда. Из-за теплой погоды в регионе повысился спрос на некоторые виды мяса. Это позволило предприятиям перенести в цены возросшие затраты. В целом за год прирост цен на мясопродукты составил 9,92%.

С исключением сезонности цены в июле росли сильнее, чем в июне. Главная причина – индексация коммунальных тарифов больше чем на 4%.

Цены в Липецкой области в июле выросли меньше, чем в целом по России. Так, сильнее, чем по стране, подешевели яйца. Липецкие птицефабрики значительно нарастили выпуск яиц.

Плодоовощная продукция в регионе также подешевела более заметно, чем по стране в целом. Причина – существенно расширилось предложение местных овощей на рынке.

В то же время в Липецкой области сильнее, чем в России, подорожало общественное питание. В частности, кофе в организациях быстрого обслуживания и обед в столовой, кафе и закусочной. В предыдущие три месяца цены предприятий общепита в регионе росли меньшими темпами, чем по стране в целом. Сейчас они догоняют общероссийский рост.

Годовая инфляция в Липецкой области замедлилась, но осталась выше, чем в целом по стране. За год в регионе сильнее подорожали продукты питания и непродовольственные товары. Больше, чем по России в целом, повысились цены на масло и жиры, а также на молоко и молочную продукцию. В регионе подорожали средства связи, тогда как в целом по стране они дешевели. Годовая инфляция в России в июле снизилась, но пока еще остается существенно выше цели в 4% в 2026 году.
цены
инфляция
0
0
0
0
2

Комментарии

