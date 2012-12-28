Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
51 минуту назад
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Ночью в Липецкой области вводился желтый уровень опасности, а для Ельца и четырех районов региона — красный. Красный уровень опасности был отменен через 20 минут, а желтый — сегодня в семь утра.
