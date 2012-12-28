Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью

В ночь на 20 августа над территорией Липецкой области сбит один БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Всего этой ночью дежурными средствами ПВО перехвачены 42 беспилотника над девятью регионами России, в том числе над соседними с Липецкой Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областями.Ночью в Липецкой области вводился желтый уровень опасности, а для Ельца и четырех районов региона — красный. Красный уровень опасности был отменен через 20 минут, а желтый — сегодня в семь утра.