Липчанке грозит до 6 лет за кражу и использование чужой банковской карты

Женщина обокрала знакомую.

Следственный отдел ОП №7 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Согласно материалам дела, 29 апреля этого года женщина похитила банковскую карту из сумки знакомой, с которой ранее отдыхала в баре на улице Меркулова.В тот же день обвиняемая совершила 10 покупок в различных магазинах Липецка на общую сумму более 5200 рублей. Факт несанкционированного списания средств обнаружил сын потерпевшей, проверив историю операций через мобильное приложение банка.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.