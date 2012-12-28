Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
36 минут назад
Липчанке грозит до 6 лет за кражу и использование чужой банковской карты
Женщина обокрала знакомую.
В тот же день обвиняемая совершила 10 покупок в различных магазинах Липецка на общую сумму более 5200 рублей. Факт несанкционированного списания средств обнаружил сын потерпевшей, проверив историю операций через мобильное приложение банка.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
