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53 минуты назад
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Экстренные службы объявили желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области.
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