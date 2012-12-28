Количество заявлений о банкротстве стремительно растёт

Особенно — о банкротстве физлиц.

В первом полугодии в Арбитражный суд Липецкой области поступило 2 522 заявлений о признании должника банкротом, в аналогичном периоде прошлого года их было 2 066, то есть рост составил 22 %.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, особенно заметен рост заявлений о банкротстве физических лиц: их количество увеличилось с 1 955 в первом полугодии 2024 года до 2 459 в этом году.В первом полугодии 2025 года завершены производства по 2 325 делам о несостоятельности (банкротстве), в том числе в отношении 59 юридических лиц, 14 индивидуальных предпринимателей и 2 252 граждан. В первом полугодии прошлого года было завершено 1 764 производства, из которых 162 — в отношении юридических лиц, 17 — в отношении индивидуальных предпринимателей, а 1 585 — в отношении граждан.Наибольшее количество рассмотренных в первом полугодии Арбитражным судом споров связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам: купли-продажи (1056), подряда (248), в сфере транспортной деятельности (167), возмездного оказания услуг (153). Значительное место в судебной практике заняли также дела по земельным спорам – 135, споры из внедоговорных обязательств – 113, связанные с охраной интеллектуальных прав – 74 и корпоративные споры – 36.Арбитражным судом Липецкой области за первое полугодие текущего года выдано 2596 исполнительных листов на сумму 747 миллионов рублей. По делам, рассматриваемым судом, в федеральный бюджет перечислено 47,3 миллиона рублей государственной пошлины.