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26 минут назад
4

Количество заявлений о банкротстве стремительно растёт

Особенно — о банкротстве физлиц.

В первом полугодии в Арбитражный суд Липецкой области поступило 2 522 заявлений о признании должника банкротом, в аналогичном периоде прошлого года их было 2 066, то есть рост составил 22 %.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, особенно заметен рост заявлений о банкротстве физических лиц: их количество увеличилось с 1 955 в первом полугодии 2024 года до 2 459 в этом году.

В первом полугодии 2025 года завершены производства по 2 325 делам о несостоятельности (банкротстве), в том числе в отношении 59 юридических лиц, 14 индивидуальных предпринимателей и 2 252 граждан. В первом полугодии прошлого года было завершено 1 764 производства, из которых 162 — в отношении юридических лиц, 17 — в отношении индивидуальных предпринимателей, а 1 585 — в отношении граждан.

Наибольшее количество рассмотренных в первом полугодии Арбитражным судом споров связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам: купли-продажи (1056), подряда (248), в сфере транспортной деятельности (167), возмездного оказания услуг (153). Значительное место в судебной практике заняли также дела по земельным спорам – 135, споры из внедоговорных обязательств – 113, связанные с охраной интеллектуальных прав – 74 и корпоративные споры – 36.

Арбитражным судом Липецкой области за первое полугодие текущего года выдано 2596 исполнительных листов на сумму 747 миллионов рублей. По делам, рассматриваемым судом, в федеральный бюджет перечислено 47,3 миллиона рублей государственной пошлины.
арбитражный суд
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Может
9 минут назад
В понедельник их мама родила?
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Акушер Валера
3 минуты назад
Вероятнее всего, их папа в пятницу родил
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Р
15 минут назад
От хорошей жизни. Главное у вциом рейтинги не падают
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Депутат
16 минут назад
Главное, что мы богатеем
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