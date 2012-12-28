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сегодня, 17:00

В Липецкой области ливни, грозы и до +29

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой.

Проходящие через Центральный Черноземный округ активные фронты циклона с районов Белоруссии принесут в регион кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах возможен град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/сек.
Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах днем возможен град. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем – от +24 до +29.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.
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