Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
В России
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сегодня, 13:53
За неоформленные бани и сараи на даче россиянам может грозить штраф
Согласно новым правилам, владельцам садовых участков необходимо регистрировать завершенные постройки в Росреестре.
Специалист напомнил, что по новым правилам владельцы садового участка обязаны регистрировать завершенные постройки в Росреестре, иначе пользование ими будет считаться незаконным. «Неисполнение этого требования приравнивается к эксплуатации объекта без разрешения, что влечет ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ», — заявил Адамс.
Обычных людей за несоблюдение требований оштрафуют на сумму от 2000 до 5000 рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет достигать 50 тысяч рублей, а для юридических — одного миллиона рублей.
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