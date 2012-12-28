В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Возбуждено уголовное дело в отношении депутата облсовета и сотрудников возглавляемой им турфирмы
Происшествия
88
24 минуты назад
17-летний липчанин попал под уголовное дело за работу курьером у мошенников
Парень приезжал к жертвам мошенников, забирал у них деньги и отправлял их аферистам, оставляя себе определенный процент.
Так первый раз он съездил к женщине в Липецке и забрал 100 тысяч рублей за освобождение от ответственности ее дочери, которая, якобы, попала в ДТП. Деньги он через банкомат перевел «работодателю», оставив себе 5 тысяч. Второй раз он съездил в Лебедянь, где бабушка отдала ему 200 тысяч за внучку, которая также, якобы, попала в ДТП и необходимо было уйти от ответственности. Себе парень оставил 5 тысяч рублей, а остальные отправил «начальству».
17-летнего липчанина задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
0
0
0
1
0
Комментарии