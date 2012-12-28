17-летний липчанин попал под уголовное дело за работу курьером у мошенников

Парень приезжал к жертвам мошенников, забирал у них деньги и отправлял их аферистам, оставляя себе определенный процент.

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено отделом полиции №2 в отношении 17-летнего липчанина. Парень разместил в интернете объявление о желании подработать. На него откликнулись мошенники и предложили ему работу, которая заключалась в том, чтобы приехать по определенному адресу, забрать у человека деньги и переправить их через банкомат на определённые счета.Так первый раз он съездил к женщине в Липецке и забрал 100 тысяч рублей за освобождение от ответственности ее дочери, которая, якобы, попала в ДТП. Деньги он через банкомат перевел «работодателю», оставив себе 5 тысяч. Второй раз он съездил в Лебедянь, где бабушка отдала ему 200 тысяч за внучку, которая также, якобы, попала в ДТП и необходимо было уйти от ответственности. Себе парень оставил 5 тысяч рублей, а остальные отправил «начальству».17-летнего липчанина задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.