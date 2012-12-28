Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак
Коронавирус
126
33 минуты назад
От COVID-19 в наступившем году умер один липчанин
Последний раз о погибших от вируса в Липецкой области сообщалось в конце 2024 года. Тогда также умер один человек.
C 6 по 12 января в Липецкой области выявлен 31 случай коронавирусной инфекции, шесть заболевших госпитализированы.
0
0
0
0
0
Комментарии