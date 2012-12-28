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сегодня, 09:00
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Сегодня в Липецке: нетающий снеговик, ква-квартирник и бабка с дедом без яйца

Куда сходить и как провести сегодняшний день.

Песенка про кино

Все новогодние каникулы наши выпуски будут начинаться с творчества земляков. Сегодня выступит автор и исполнитель собственных песен Эдуард Беспаяткин. Впереди длинные каникулы, погода не очень располагает к прогулкам – чем заняться липчанам? Многие на эти дни залипнут в телевизоре и будут пачками поглощать кино и сериалы. Об этом и песня «Индийское кино или – над городом Липецком вьюга».

Фрагмент концерта исполнителя в АРТ-пространстве «Модное место», исполнителю подыгрывает Дмитрий Филатов, а видео снял Аркадий Свиридов.



Сразу весна?

А вот погода, вопреки уверениям Беспяткина, нам вьюги не сулит. Сегодняшний день выдастся сухим и пройдёт без осадков. Более того, и температура на улице больше будет соответствовать марту - от +3 до +5 градусов.

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Поплохело? Бегом к врачу

Как мы уже сообщали, большую часть каникул медицинские учреждения Липецка работать не будут. Откроются они лишь в течение двух дней – 2 и 6 января, и то на полдня. Поэтому если у вас есть проблемы со здоровьем или вы чувствуете надвигающуюся катастрофу, то можете сегодня обратиться к врачам, но только с 8:00 до 14:00.

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С 8:00 до 14:00 сегодня будут принимать стоматологические поликлиники. Подробнее о работе различных учреждений в праздники здесь.

Дед Мороз ждет

Снега нет, а Дедушка Мороз есть. И ждёт в гости юных липчан в своей резиденции в Нижнем парке (0+). Для этого он даже арендовал путевой домик Петра I.

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Навестить бородатого волшебника можно сегодня с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

Зверинец

Если уже поедете в парк, то можете поздравить с праздником и живущих недалеко зверушек (0+). Зоопарк принимает посетителей все праздничные дни, касса работает с 8:00 до 17:00.

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Детский парк

В парке «Сказка» сегодня липчан ждут в 12:00. В полдень начнётся праздничная новогодняя семейно-анимационная программа «С верой в добро» (0+).

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Малышей будут развлекать сказочные герои, не обойдётся без танцев, хороводов и весёлых конкурсов.

Вот вам ещё одна тарелка

Новогодние каникулы – отличное время, чтобы научиться чему-то новому. Липецкий историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) приглашает в 12:00 на мастер-класс по лепке глиняной тарелочки «Снеговик, который никогда не растает» (12+).

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Фото vk.com/likm48

На уроке мастера Елены Дмитриенко вы познакомитесь с техникой пластовой керамики и своими руками сделаете стильную новогоднюю тарелочку, которая станет отличным украшением домашнего интерьера. После обжига готовую работу можно будет забрать через несколько дней.

Утренник

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Машенька и Медведь» (0+), после окончания которого малышей ждут гулянья возле праздничной ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+).

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Начало в 10:00 и 13:00.

Театры

Сегодня первые спектакли в 2025 году дадут липецкие театры. Липецкий драматический театр на Соколе (пл. Константиновой, 3) представит сказку «Приключения Незнайки» (0+).

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А Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) - «По щучьему велению» (0+). Показы в обоих театрах пройдут в 11:00 и в 14:00.

Кроме того, В ЛГАДТ в 19:00 пройдёт спектакль «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).

Комедия французского автора Р.Ламуре о том, как супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…

Утраченное яйцо

Продолжат веселить малышню в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). В 15:00 и в 17:00 здесь представят новогодний спектакль Театра маленьких марионеток «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).

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Здесь и вверху фото vk.com/art_modnoe_mesto

Особенность именно этого представления в том, что после его окончания детвора может поближе познакомиться с марионетками и попробовать себя в качестве кукловодов. Кроме того, каждый ребенок, на которого купили билет, может привести с собой одного взрослого – совершенно бесплатно.

Тащи лежбище с собой

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня можно провести большую часть дня.В 13:01 начнётся «Ква-квартирник» - откисай-вечеринка для тех, кому за –дцать (16+). 

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Фото vk.com/vbiblioteku

В программе, например, просмотр «Властелина колец» в режиссёрской версии. Планируются свободный микрофон для бардов. С собой рекомендуют притащить лежбище (лучше всего надувной матрас и плед!).

На коньках с ветерком

Ледовый дворец на улице Минской, 65 устраивает сеансы массового катания на коньках в 15:00 и в 17:15 (6+).

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А в парке Победы прокатиться можно с 10:00 до 21:30, технический перерыв с 15:00 до 16:00 (6+).

Дорогие липчане! Впереди ещё почти все каникулы и можно отдаться им сполна. Умница и красавица Э.Набиуллина советует в эти дни забыть обо всём – об экономике, о курсе доллара, о ценах в магазинах. Мы с Эльвирой Сахипзадовной согласны лишь отчасти – следить за новостями нужно всегда. И у липчан для этого есть отличный помощник – GOROD48. Не нужно тратить уйму времени, листая десятки сайтов: достаточно лишь пары визитов в годами «намоленное» место, чтобы узнать всю свежую информацию. А дальше – опять предаваться отдыху, не думать об экономике и т.д. Ждём вас на наших страницах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Садовод
сегодня, 09:31
если у вас есть проблемы со здоровьем или вы чувствуете надвигающуюся катастрофу, то можете обратиться к врачам только в марте
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2 и 6 марта?
сегодня, 09:08
Вы что там курите?!
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