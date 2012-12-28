Сегодня в Липецке: нетающий снеговик, ква-квартирник и бабка с дедом без яйца

Куда сходить и как провести сегодняшний день.

Песенка про кино





Все новогодние каникулы наши выпуски будут начинаться с творчества земляков. Сегодня выступит автор и исполнитель собственных песен Эдуард Беспаяткин. Впереди длинные каникулы, погода не очень располагает к прогулкам – чем заняться липчанам? Многие на эти дни залипнут в телевизоре и будут пачками поглощать кино и сериалы. Об этом и песня «Индийское кино или – над городом Липецком вьюга».

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А вот погода, вопреки уверениям Беспяткина, нам вьюги не сулит. Сегодняшний день выдастся сухим и пройдёт без осадков. Более того, и температура на улице больше будет соответствовать марту - от +3 до +5 градусов.











Как мы уже сообщали, большую часть каникул медицинские учреждения Липецка работать не будут. Откроются они лишь в течение двух дней – 2 и 6 января, и то на полдня. Поэтому если у вас есть проблемы со здоровьем или вы чувствуете надвигающуюся катастрофу, то можете сегодня обратиться к врачам, но только с 8:00 до 14:00.









Снега нет, а Дедушка Мороз есть. И ждёт в гости юных липчан в своей резиденции в Нижнем парке (0+). Для этого он даже арендовал путевой домик Петра I.









Если уже поедете в парк, то можете поздравить с праздником и живущих недалеко зверушек (0+). Зоопарк принимает посетителей все праздничные дни, касса работает с 8:00 до 17:00.









В парке «Сказка» сегодня липчан ждут в 12:00. В полдень начнётся праздничная новогодняя семейно-анимационная программа «С верой в добро» (0+).









Новогодние каникулы – отличное время, чтобы научиться чему-то новому. Липецкий историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) приглашает в 12:00 на мастер-класс по лепке глиняной тарелочки «Снеговик, который никогда не растает» (12+).













Фото vk.com/likm48



Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Машенька и Медведь» (0+), после окончания которого малышей ждут гулянья возле праздничной ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+).













Сегодня первые спектакли в 2025 году дадут липецкие театры. Липецкий драматический театр на Соколе (пл. Константиновой, 3) представит сказку «Приключения Незнайки» (0+).









Продолжат веселить малышню в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). В 15:00 и в 17:00 здесь представят новогодний спектакль Театра маленьких марионеток «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).













Здесь и вверху фото vk.com/art_modnoe_mesto



В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня можно провести большую часть дня.В 13:01 начнётся «Ква-квартирник» - откисай-вечеринка для тех, кому за –дцать (16+).















Фото vk.com/vbiblioteku







В программе, например, просмотр «Властелина колец» в режиссёрской версии. Планируются свободный микрофон для бардов. С собой рекомендуют притащить лежбище (лучше всего надувной матрас и плед!).

Ледовый дворец на улице Минской, 65 устраивает сеансы массового катания на коньках в 15:00 и в 17:15 (6+).







