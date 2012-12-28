Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Общество
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вчера, 19:38
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В Липецке в гараже заперли собаку – она громко воет
Оперативные службы не могут вскрыть гараж без его хозяина.
В Липецке ищут хозяина гаража, в котором громко воет запертая собака, сообщили в паблике "ТВК-Новости"
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