В Липецке в гараже заперли собаку – она громко воет

Оперативные службы не могут вскрыть гараж без его хозяина.

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В Липецке ищут хозяина гаража, в котором громко воет запертая собака, сообщили в паблике "ТВК-Новости"













Гараж находится в кооперативе «Автолюбитель-2» по адресу Жуковского, 17а. Местные жители услышали жалобный вой в одном из гаражей, который разносится со вчерашнего дня. Попытки отыскать владельца пока не увенчались успехом. Неравнодушные липчане утверждают, что ообратились в МЧС, однако там объяснили, что вскрывать частную собственность без разрешения владельца они не имеют права.