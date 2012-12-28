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2723
вчера, 19:38
36

В Липецке в гараже заперли собаку – она громко воет

Оперативные службы не могут вскрыть гараж без его хозяина.

В Липецке ищут хозяина гаража, в котором громко воет запертая собака, сообщили в паблике "ТВК-Новости"

Гараж находится в кооперативе «Автолюбитель-2» по адресу Жуковского, 17а. Местные жители услышали жалобный вой в одном из гаражей, который разносится со вчерашнего дня. Попытки отыскать владельца пока не увенчались успехом. Неравнодушные липчане утверждают, что ообратились в МЧС, однако там объяснили, что вскрывать частную собственность без разрешения владельца они не имеют права.


Собака
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Комментарии (36)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 00:35
А участковый где ?
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Гостья из прошлого
вчера, 23:54
Сделайте объявление по местному телевидению с указанием адреса и № гаража!!!Бедное животное уже обессилило от крика , без еды и воды!!!
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Гостья из прошлого
вчера, 23:46
Какая дикость!!! выпустите собаку...!!!Полиция и МЧС примите меры!!!
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Шшш
вчера, 23:29
В Москве в прошлом году с помощью полиции и МЧС освободили кота , который 4 дня находился в закрытой машине.
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Просто бабушка
вчера, 23:20
Неужели так трудно найти адрес хозяина? А если бы раздовался крик о помощи оперативники тоже без хозяина не вскрыли? Когда же мы будем людьми ,а не амёбами бездействовейными?
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Просто бабушка
вчера, 23:23
Неужели так трудно найти адрес хозяина? А если бы раздовался крик о помощи оперативники тоже без хозяина не вскрыли? Когда же мы будем людьми ,а не амёбами бездействовейными?
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вася
вчера, 23:17
А вдруг её закрыли недоброжелатели вместе с хозяином? А хозяину плохо и он не может выть, вот она и воет за двоих со вчерашнего вечера. Во дела творятся и никому не охота истину выяснить. Чур не меня
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логика
вчера, 22:52
Почему решили, что хозяин закрыл в гараже свою собаку?! Возможно хозяин и не подозревает о существовании этой собаки - которая элементарно могла забежать в открытую дверь гаража, погреться, залезла под машину и там тихо сидела.
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Эхо
вчера, 21:47
А если бы кто нибудь плакал и звал на помощь.... ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ ВСКРЫВАТЬ????
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С ЛТЗ
вчера, 21:10
Есть гаражный кооператив, который берет налоги, за электричесво тд и тп и не могут найти владельца.
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Гость
вчера, 21:18
Вот правда, наверняка можно найти, ну почему такие безразличные люди стали!!!
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Тк
вчера, 20:59
Сотрудники полиции и МЧС должны вскрыть гараж , это не просто их возможность, это их обязанность. Полицейские обязаны пресечь совершение уголовного преступления, так написано в законе. А жестокое обращение с животными ,к которым относится оставление животного без еды и воды, это уголовная статья,
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Житель
вчера, 22:23
Как громко сказано-уголовное преступление
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Гость
вчера, 21:17
Абсолютно правы!!!
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