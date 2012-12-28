Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
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вчера, 16:14
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В гараже частного дома в Ельце нашли труп
41-летний мужчина ранее высказывался о намерении покончить с собой и даже пытался совершить суицид.
По данным GOROD48, 41-летний погибший злоупотреблял алкоголем, ранее высказывался о намерении покончить с собой и даже пытался совершить суицид.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти мужчины.
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