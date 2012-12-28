В гараже частного дома в Ельце нашли труп

41-летний мужчина ранее высказывался о намерении покончить с собой и даже пытался совершить суицид.

Вчера в гараже частного дома на улице Южной в Ельце нашли мертвого мужчину. Его обнаружили родственники. Они даже попытались до приезда скорой помощи его реанимировать, но тщетно.По данным GOROD48, 41-летний погибший злоупотреблял алкоголем, ранее высказывался о намерении покончить с собой и даже пытался совершить суицид.Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти мужчины.