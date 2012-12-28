Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки
Происшествия
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
В Липецкой области пошёл первый снег
Погода в Липецке
Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
В ближайшие часы возможен туман
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах
Спорт
Мужчина попал под «Мазду» и отлетел на «Шкоду»
Происшествия
«Металлург» выиграл в Дзержинске, вратарь отбил пенальти на последних минутах - видеохроника
Спорт
Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья
Происшествия
Читать все
Происшествия
157
15 минут назад
1

Мужчина попал под «Мазду» и отлетел на «Шкоду»

За сутки на дорогах области один человек погиб и семь — пострадали.

Вечером 14 сентября в Липецке на улице Неделина 30-летний водитель «Мазды» сбил пешехода, которого от удара отбросило на автомобиль «Шкода». Пешехода, как сообщает ГАИ, госпитализировали.

42-летний водитель  «Шевроле Нивы» погиб вчера вечером в Добринском районе на дороге Грязи – Добринка: его автомобиль столкнулся с «Нивой» и «Ладой Калиной». Водители двух отечественных машин доставлены в больницу. 



В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 62-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами водителя госпитализировали.

Povrezhdeniya_avtomobilya.jpg

В Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны столкнулись «Лада Приора» с 34-летним водителем и «Митсубиси» под управлением 50-летнего мужчины. Водителя «Приоры» с травмами доставили в больницу.

авария
ДТП
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
26-й
5 минут назад
Уважаемые водители, будьте осторожны, не спешите - ВАС ЖДУТ ДОМА!!! На тот свет, мы все успеем!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru