Происшествия
157
15 минут назад
1
Мужчина попал под «Мазду» и отлетел на «Шкоду»
За сутки на дорогах области один человек погиб и семь — пострадали.
42-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб вчера вечером в Добринском районе на дороге Грязи – Добринка: его автомобиль столкнулся с «Нивой» и «Ладой Калиной». Водители двух отечественных машин доставлены в больницу.
В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 62-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами водителя госпитализировали.
В Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны столкнулись «Лада Приора» с 34-летним водителем и «Митсубиси» под управлением 50-летнего мужчины. Водителя «Приоры» с травмами доставили в больницу.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)