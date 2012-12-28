Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова

Сегодня, 23 августа, утонул еще один человек, в Липецке открыт памятник Тихону Задонскому, и GOROD48 нашел потомков купца Алексея Хренникова.