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Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова
«Я его построил, я его и сожгу»: не получив деньги на выпивку житель Данкова поджег построенный с его помощью гараж
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Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова
Сегодня, 23 августа, утонул еще один человек, в Липецке открыт памятник Тихону Задонскому, и GOROD48 нашел потомков купца Алексея Хренникова.
Предположительно, это 68-летний житель Данкова. Он купался в 300-х метрах от оборудованного пляжа.
В Липецке у здания епархии торжественно открыли памятник святому РПЦ Тихону Задонскому.
Это четвертый памятник святым, сооруженный радением (так написано на постаменте) липецких меценатов. Сама идея установки памятников уже превратилась в легенду. Один из меценатов чудом выжил в автокатастрофе. Бизнесмен уверовал в то, что его спасание стало возможно благодаря вмешательству высших сил и дал обет сделать что-то полезное для церкви.
Комментаторы почему-то не прониклись темой. Больше думали о делах насущных.
«Тихон пролей свет на автобусы 2 и 12». — попросил житель Липецка.
«Лучше бы чиновники такой толпой на очередной порыв труб выезжали». — предложил Колян.
GOROD48 нашел потомков купца Алексея Хренникова, памятник которому установят напротив стадиона «Металлург», где находился снесенный советской властью самый красивый храм города, построенный на деньги купца.
В Санкт-Петербурге живет Мария Гусева, ее прабабушка Вера Алексеевна Хренникова — правнучка Алексея Хренникова. В семье Марии бережно хранят память о предках. Хренниковы живут по всему миру. Многие разъехались во время революции 1917 года.
Мария собирается приехать на открытие памятника своему предку.
«Все чаще убеждаюсь, что ум и талант передаются по наследству. Жаль, за сотню лет многие поразъехались или были уничтожены советской властью», — написал Николай.
В выходные липчан ожидает прекрасная летняя погода. Завтра на улице от +27 до +29 градусов.
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