Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Происшествия
На Индустриальной горит жилой дом
Происшествия
«Он три месяца не знал, что я жива»
Происшествия
Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Общество
Жара: новая смерть в воде
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
На Петровском спуске трактор выбрасывал землю со стройплощадки прямо через забор
Общество
Глава Долгоруковского района сложил полномочия
Политика
В Липецке освятили памятник Тихону Задонскому
Общество
Двое жителей области поставили на поток легализацию мигрантов с помощью фиктивных браков
Происшествия
Читать все
Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Общество
Полпред президента Игорь Щёголев вручал ключи от новых домов новоселам
Общество
Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Происшествия
На Индустриальной горит жилой дом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова
Общество
«Я его построил, я его и сожгу»: не получив деньги на выпивку житель Данкова поджег построенный с его помощью гараж
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
Без осадков и до +30: в Липецкой области все еще жарко
Погода в Липецке
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
Читать все
Общество
948
вчера, 20:24
4

Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова

Сегодня, 23 августа, утонул еще один человек, в Липецке открыт памятник Тихону Задонскому, и GOROD48 нашел потомков купца Алексея Хренникова.

Сегодня в Данкове из реки Дон спасатели подняли тело мужчины. Он стал 33-м погибшим на воде с начала лета.

Предположительно, это 68-летний житель Данкова. Он купался в 300-х метрах от оборудованного пляжа.

В Липецке у здания епархии торжественно открыли памятник святому РПЦ Тихону Задонскому.



Это четвертый памятник святым, сооруженный радением (так написано на постаменте) липецких меценатов. Сама идея установки памятников уже превратилась в легенду. Один из меценатов чудом выжил в автокатастрофе. Бизнесмен уверовал в то, что его спасание стало возможно благодаря вмешательству высших сил и дал обет сделать что-то полезное для церкви.

Комментаторы почему-то не прониклись темой. Больше думали о делах насущных.

«Тихон пролей свет на автобусы 2 и 12». — попросил житель Липецка.

«Лучше бы чиновники такой толпой на очередной порыв труб выезжали». — предложил Колян.

GOROD48 нашел потомков купца Алексея Хренникова, памятник которому установят напротив стадиона «Металлург», где находился снесенный советской властью самый красивый храм города, построенный на деньги купца.

В Санкт-Петербурге живет Мария Гусева, ее прабабушка Вера Алексеевна Хренникова — правнучка Алексея Хренникова. В семье Марии бережно хранят память о предках. Хренниковы живут по всему миру. Многие разъехались во время революции 1917 года.







Мария собирается приехать на открытие памятника своему предку.

«Все чаще убеждаюсь, что ум и талант передаются по наследству. Жаль, за сотню лет многие поразъехались или были уничтожены советской властью», — написал Николай.

В выходные липчан ожидает прекрасная летняя погода. Завтра на улице  от +27 до +29 градусов.
вечЁрка
происшествия на воде
памятник
6
0
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
вчера, 22:24
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Не соглашусь
вчера, 21:59
советская власть никого не унчтожала, а учила, лечила, покоряла Космос,противостояла войнам дружбу народов
Ответить
Просто
вчера, 22:47
Антисоветчики посты не читают. А кто прочитал, тот знает, что потомком купца советская власть обеспечила вполне комфортную жизнь.
Ответить
Либерал Михельсон
вчера, 23:00
Антисоветчики посты не читают. А кто прочитал, тот знает, что потомком купца советская власть обеспечила вполне комфортную жизнь. Это все совковая пропаганда. На самом деле они все сгинули в ГУЛАГе.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru