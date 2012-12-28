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И обладатель Кубка России не помог - дублёры «Металлурга» умудрились пройти первый этап без побед
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сегодня, 18:43

И обладатель Кубка России не помог - дублёры «Металлурга» умудрились пройти первый этап без побед

В заключительной игре в молодёжку был отправлен десант футболистов основного состава.

Молодёжный состав липецкого «Металлурга» как никогда был близок к победе в матче первенства СФФ «Центр» со сверстниками из волгоградского «Ротора», в первую очередь – благодаря десанту игроков из основного состава. Но добытое в первом тайме преимущество «надежды липецкого футбола» не удержали и в итоге уступили на своём поле – 1:2.

За игрой с трибуны наблюдал главный тренер «Металлурга» Максим Ромащенко. Он постарался усилить дублёров, предоставив игровую практику новичкам главной команды Антону Рощину из системы столичного «Спартака» и Матвею Елизарову из столичной «Родины-М». А защитники Степан Комар и Иван Лапшов в дубле восстанавливали игровые кондиции после травм. 25-летний Лапшов, возможно, вообще стал самым титулованным участником турнира, ведь в портфолио воспитанника столичного «Локомотива» имеются победы в Кубке и Суперкубке России.

В конце первого тайма усиление сработало на пять: Рощин организовал атаку в стиле знаменитого Егора Титова, Елизаров выдал голевой пас и 20-летний форвард Иван Сазонов открыл счёт в матче – 1:0.

Возможно, результат матча был бы иным, если бы и сама молодёжь играла под стать более опытным партнёрам. Но этого не случилось. Бровочник Комар до перерыва совершил пару забегов по левому флангу, завершившихся подачами в штрафную, но видя, что молодые партнёры не откликаются, быстро свернул лавочку.

А молодёжь «Ротора» не зря идёт на 4-м месте, да ещё и в её составе нашлась парочка «профи», например, 20-летний воспитанник спартаковской школы Павел Трифонов, который два года назад помог основному «Ротору» вырвать победу у «Металлурга» в игре на Кубок России в Липецке (2:1).

На 65-й минуте волжане подловили липчан на ошибке и Стеапан Фомин сравнял счёт. Комар пытался выбить мяч с линии ворот, но не преуспел.

Далее «Ротор-М» создал ещё несколько опасных моментов, липчан пару раз выручил голкипер Павел Кораблин, но сколько верёвочке не виться: на 75-й минуте 19-летний Артём Лисеев чётко реализовал выход один на один с вратарём.

Это был заключительный матч «Металлурга-М» на первом этапе. Увы, но в 16-ти матчах липчане сумели лишь два раза сыграть вничью и потерпели 14 поражений при катастрофической разнице забитых и пропущенных мячей – 5–62.

Липчане не попали в первую пятёрку (в отличие от «Ротора-М»), которая продолжит борьбу за медали. Нашей команде предстоит утешительный турнир за 6-9 места в группе «Восток». Соперники – «СШОР №1 –Салют» (Белгород), ФК «Елец», «Академия футбола» (Тамбов). Игры без учёта набранных очков на первом этапе, пройдут в два круга, календарь станет известен позднее.

«Металлург-М» — «Ротор-М» (Волгоград) — 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 - И.Сазонов, 42. 1:1 – С.Фомин, 65. 1:2 - Лисеев, 73.

«Металлург-М»: 1. Кораблин. 95. Перевозчиков. 13. Кондратов (к) (24. Вс.Смирнов, 80). 17. Страхов. 27. С.Большаков (23. В.Мещеряков, 70). 4. Е.Яковлев. 18. И.Сазонов (3. Н.Киселёв, 80). 9. Лапшов (11. В.Долматов, 83). 7. Комар (8. Реполовский, 70). 21. М.Елизаров (2. Вл-в Богомолов, 80). 5. Рощин (22. Соков, 56).

«Ротор-М»: 16. Шлокин. 19. Тарин. 15. Макс.Мальцев (к). 3. Сивов. 6. Балдов. 25. С.Зубарев. 17. Аллахвердиев. 8. П.Трифонов. 4. Чуланов (7. Лисеев, 30). 9. Гумбатов (22. Г.Пономарёв, 90). 24. С.Прокофьев (13. С.Фомин, 58).

Предупреждения: Страхов, 41. Комар, 45. Кондратов, 80 - Лисеев, 44.

Судьи А.Пиженко, Я.Гнездилов, Д.Науман. Инспектор В.Дрейман (все — Воронеж).

Липецк. Стадион «Сокол». 100 зрителей.
Футбол
СФФ «Центр»
«Металлург-М»
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