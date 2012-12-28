Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Происшествия
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сегодня, 11:03
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Незаконную покупку за 3500 рублей придётся отрабатывать 250 часов
29-летний ельчанин купил через «Телеграм» 0,52 грамма наркотической смеси.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года ельчанин за 3500 рублей купил через «Телеграм» 0,52 грамма наркотической смеси, содержащей в своем составе производное N-метилэфедрона.
Переведя деньги на карту, номер которой ему прислал неизвестный в сообщении, он получил фотографию и координаты закладки, проследовал туда и поднял с земли сверток из белой изоляционной ленты, внутри которого был полимерный пакетик с наркотиком.
Но через некоторое время мужчину задержали полицейские: в дежурной части у него в ходе досмотра были обнаружены наркотики.
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