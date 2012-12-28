Незаконную покупку за 3500 рублей придётся отрабатывать 250 часов

29-летний ельчанин купил через «Телеграм» 0,52 грамма наркотической смеси.

Елецкий городской суд приговорил 29-летнего мужчину к 250 часам обязательных работ за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта (по части первой статьи 228 УК РФ). Дело рассматривали в особом порядке.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года ельчанин за 3500 рублей купил через «Телеграм» 0,52 грамма наркотической смеси, содержащей в своем составе производное N-метилэфедрона.Переведя деньги на карту, номер которой ему прислал неизвестный в сообщении, он получил фотографию и координаты закладки, проследовал туда и поднял с земли сверток из белой изоляционной ленты, внутри которого был полимерный пакетик с наркотиком.Но через некоторое время мужчину задержали полицейские: в дежурной части у него в ходе досмотра были обнаружены наркотики.