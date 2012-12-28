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сегодня, 16:48
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Яме на месте гостинично-развлекательного комплекса «Орленок» быть еще три года минимум

Земельный участок на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР будет в аренде до апреля 2027 года.

Один из трех самых известных липецких долгостроев наряду с гостиницей на Неделина и ЖК «Наполеон» на Манеже — гостинично-развлекательный комплекс «Орленок» на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Но если первые два замороженные объекта капстроительства обзавелись собственниками, то на месте «Орленка» как была, так и осталась огороженный забором, поросший уже лесом котлован.

В последний раз об этом несостоявшемся казино-отеле говорили осенью прошлого года в горсовете. Тогда вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам, что городская администрация желает сбыть этот «якорный» для городской администрации долгострой, заявив, что этому мешает федеральное законодательство. По словам Светланы Сурмий, земельный участок находится в аренде у неназванного ею собственника до 2024 года. И пока это так, невозможно изменить назначение земельного участка, хотя уже понятно, что проект гостинично-игрового комплекса «Орленок» за те 20 лет, которые прошли с момента начала строительства, морально устарел. Но это место интересно девелоперам — зимой позапрошлого года та же Светлана Сурмий говорила, что на участке хотят возвести жилой комплекс.

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— Есть ли перспектива разработать механизм изменения земельного участка под иные виды строительства? — спросил вице-мэра первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.

— Есть. Но для этого нужно менять федеральное законодательство. Законопроект изменений в федеральные акты у нас готов, — ответила вице-мэр.

Однако арендатор земельного участка площадью 36,5 тысячи квадратных метров, АО «Комплекс гостиницы «Орленок», продлило срок его аренды еще на три года — до апреля 2027-го. Общество зарегистрировано в доме №29 на проспекте Вернадского в Москве. В прошлом году его гендиректором стала Жанна Кузнецова вместо, очевидно, своего родственника Анатолия Кузнецова. Она же — руководитель АО «Торговый дом «Русская тройка» на том же проспекте Вернадского. Основной вид деятельности компаний — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал «Комплекса гостиницы «Орленок» - 110 000 рублей. На сайтах бизнес-агрегаторов об этой компании сказано, что она живая. Так, ее финансовая отчетность в 2023 году выросла на 20% — до 352,2 млн рублей, а чистая прибыль — на 104% - до 9,1 миллиона. В прошлом году АО заплатило 4,9 млн рублей налога на землю и 77,8 миллиона налога на имущество.

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В арбитражных судах страны были рассмотрены 53 судебных дела с участием собственника липецкого долгостроя за последние 30 лет. АО было ответчиком по 24 искам на общую сумму требований в 133,4 млн рублей, истцом — по 30 гражданским делам с суммой требований в 18,5 миллиона. Последний раз в суд «Орленок» обращался в 2022 году, обвинив ООО ТК «Руслан-1» в том, что строители в октябре 2019 года повредили силовой кабель напряжением 10 кВ при реконструкции проспекта Победы. Однако этот иск на 93 045 рублей «Орленок» проиграл.

Мы попытались связаться с АО «Комплекс гостиницы «Орленок» по указанным обществом телефонам на сайтах бизнес-агрегаторов. Но первый из них оказался недоступным, а второй принадлежал компании «Мерседес Бенц Рус», где ни о каком «Орленке» никогда не слышали.

P.S. На балансе МКУ «Управление строительства Липецка» — долгостроев на 4,5 млрд рублей. В городе — еще порядка 30 замороженных объектов капитального строительства.
долгострой
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Русский мир
18 минут назад
Лучше уж так, чем отдать под застройку человейниками со студиями 12м. Природная среда сделает своё дело, очистит воздух и взрастит деревьев.
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Ссёлки
сегодня, 17:40
У на тоже бардак,всё поросло бурьяном,земли понахватались,а то что косить и ухаживать за землёй надо,им не сказали.
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Иван да Марья
сегодня, 17:30
С Москвой никто тягаться не будет так и будет там бурьян)))
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Липчанин
сегодня, 17:27
Кто им продлил это еще на 3 года?! Потом еще на 3 года) правильно говорят нет ничего более постоянное как временное).
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Липчанин76
сегодня, 17:26
Интересно, как компания, которая 20 лет ничего ни строила на арендуемом участке, смогла продлить срок аренды на 3 года, когда участок нужно отнимать за неисполнение своих обязательств, как арендатора. СК РФ нужно заинтересоваться данным фактом.
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