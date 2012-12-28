Яме на месте гостинично-развлекательного комплекса «Орленок» быть еще три года минимум

Земельный участок на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР будет в аренде до апреля 2027 года.

Один из трех самых известных липецких долгостроев наряду с гостиницей на Неделина и ЖК «Наполеон» на Манеже — гостинично-развлекательный комплекс «Орленок» на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Но если первые два замороженные объекта капстроительства обзавелись собственниками, то на месте «Орленка» как была, так и осталась огороженный забором, поросший уже лесом котлован.В последний раз об этом несостоявшемся казино-отеле говорили осенью прошлого года в горсовете. Тогда вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам, что городская администрация желает сбыть этот «якорный» для городской администрации долгострой, заявив, что этому мешает федеральное законодательство. По словам Светланы Сурмий, земельный участок находится в аренде у неназванного ею собственника до 2024 года. И пока это так, невозможно изменить назначение земельного участка, хотя уже понятно, что проект гостинично-игрового комплекса «Орленок» за те 20 лет, которые прошли с момента начала строительства, морально устарел. Но это место интересно девелоперам — зимой позапрошлого года та же Светлана Сурмий говорила, что на участке хотят возвести жилой комплекс.— Есть ли перспектива разработать механизм изменения земельного участка под иные виды строительства? — спросил вице-мэра первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.— Есть. Но для этого нужно менять федеральное законодательство. Законопроект изменений в федеральные акты у нас готов, — ответила вице-мэр.Однако арендатор земельного участка площадью 36,5 тысячи квадратных метров, АО «Комплекс гостиницы «Орленок», продлило срок его аренды еще на три года — до апреля 2027-го. Общество зарегистрировано в доме №29 на проспекте Вернадского в Москве. В прошлом году его гендиректором стала Жанна Кузнецова вместо, очевидно, своего родственника Анатолия Кузнецова. Она же — руководитель АО «Торговый дом «Русская тройка» на том же проспекте Вернадского. Основной вид деятельности компаний — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал «Комплекса гостиницы «Орленок» - 110 000 рублей. На сайтах бизнес-агрегаторов об этой компании сказано, что она живая. Так, ее финансовая отчетность в 2023 году выросла на 20% — до 352,2 млн рублей, а чистая прибыль — на 104% - до 9,1 миллиона. В прошлом году АО заплатило 4,9 млн рублей налога на землю и 77,8 миллиона налога на имущество.В арбитражных судах страны были рассмотрены 53 судебных дела с участием собственника липецкого долгостроя за последние 30 лет. АО было ответчиком по 24 искам на общую сумму требований в 133,4 млн рублей, истцом — по 30 гражданским делам с суммой требований в 18,5 миллиона. Последний раз в суд «Орленок» обращался в 2022 году, обвинив ООО ТК «Руслан-1» в том, что строители в октябре 2019 года повредили силовой кабель напряжением 10 кВ при реконструкции проспекта Победы. Однако этот иск на 93 045 рублей «Орленок» проиграл.Мы попытались связаться с АО «Комплекс гостиницы «Орленок» по указанным обществом телефонам на сайтах бизнес-агрегаторов. Но первый из них оказался недоступным, а второй принадлежал компании «Мерседес Бенц Рус», где ни о каком «Орленке» никогда не слышали.На балансе МКУ «Управление строительства Липецка» — долгостроев на 4,5 млрд рублей. В городе — еще порядка 30 замороженных объектов капитального строительства.