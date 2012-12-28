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Происшествия
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сегодня, 14:48
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У 28-летней ельчанки нашли 10 свёртков с наркотиками
Внутри этих свёртков оказалось 8,33 грамма наркотической смеси.
«По данным следствия, в январе этого года ельчанка через мессенджер «Telegram» вступила в преступный сговор с неизвестным и собиралась заняться незаконным сбытом наркотиков на территории родного города. Женщина должна была получить от сообщника наркотики и сделать закладки в обусловленных местах. Но феврале её задержали полицейские около дома по улице Радиотехнической. В ходе досмотра в ОМВД России по Ельцу у неё было обнаружены и изъяты 10 свертков, обмотанных изоляционной лентой красного цвета», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Внутри этих свёртков оказалось 8,33 грамма наркотической смеси, что является крупным размером.
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