У 28-летней ельчанки нашли 10 свёртков с наркотиками

Внутри этих свёртков оказалось 8,33 грамма наркотической смеси.

Елецкий городской суд начинает рассматривать уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которую обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.«По данным следствия, в январе этого года ельчанка через мессенджер «Telegram» вступила в преступный сговор с неизвестным и собиралась заняться незаконным сбытом наркотиков на территории родного города. Женщина должна была получить от сообщника наркотики и сделать закладки в обусловленных местах. Но феврале её задержали полицейские около дома по улице Радиотехнической. В ходе досмотра в ОМВД России по Ельцу у неё было обнаружены и изъяты 10 свертков, обмотанных изоляционной лентой красного цвета», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Внутри этих свёртков оказалось 8,33 грамма наркотической смеси, что является крупным размером.