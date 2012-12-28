Общество
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сегодня, 09:27
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Автоинспекторы помогли пассажирам двух сломавшихся автобусов
Инспекторы обеспечили пассажиров водой, а потом отправили попутками к местам назначения.
«После поступления информации о случившемся к месту происшествии прибыл наряд ДПС. На тот момент в автобусе находилось 35 пассажиров, из них 10 детей.
Автоинспекторы при содействии местной администрации обеспечили пассажиров бутилированной водой, а затем отправили к месту назначения попутным транспортом», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В тот же день на трассе «Дон» сломался автобус «Грозный - Москва». В нем находились 35 пассажиров, в том числе восемь детей. Автоинспекторы помогли пассажирам по уже отработанной схеме.
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