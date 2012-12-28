Автоинспекторы помогли пассажирам двух сломавшихся автобусов

Инспекторы обеспечили пассажиров водой, а потом отправили попутками к местам назначения.

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Ночью 2 июля на 345 километре платного участка трассы «Дон» сломался пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Ростов. Пассажиры, в числе которых было большое количество детей, не дозвонившись до официального представителя перевозчика, остались на трассе одни.«После поступления информации о случившемся к месту происшествии прибыл наряд ДПС. На тот момент в автобусе находилось 35 пассажиров, из них 10 детей.Автоинспекторы при содействии местной администрации обеспечили пассажиров бутилированной водой, а затем отправили к месту назначения попутным транспортом», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.В тот же день на трассе «Дон» сломался автобус «Грозный - Москва». В нем находились 35 пассажиров, в том числе восемь детей. Автоинспекторы помогли пассажирам по уже отработанной схеме.