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сегодня, 08:55
7

Нападение 18-летнего парня на парковый фонарь сняла камера наблюдения

Юноша ночью отдыхал на набережной в компании друзей.

18-летний житель Тербунского района подозревается в повреждении паркового фонаря. Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Ночью 9 июня подозреваемый на набережной села Солдатское Тербунского района из хулиганский побуждений умышленно повредил садово-парковый фонарь. Причиненный ущерб администрация сельского поселения оценила в 5 900 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.
хулиганство
вандализм
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Комментарии (7)

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Сначала новые
А
51 минуту назад
Надо имена озвучить. А то прям щадите родственников. Пусть позор прочувствуют
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:-)
51 минуту назад
Так ведь название села - Солдатское:-) "...Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Во время атаки противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия"(с)
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Строитель
52 минуты назад
Похоже фонарь то переносной был ? Как можно сволить так просто фонарь если он в земле и ещё под него бетонная основа сделана? Это он куратором заделался, проверял надёжность. А то же может и ветром его сдать.
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Вика
сегодня, 09:18
Наказать однозначно
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Липецкий
сегодня, 09:12
До 5 лет за фонарь? Выплатит пусть штраф и месяцок мусор на этой набережной убирает, вот будет польза и для него и для общества. А так, побольше нужно освещать о таких случаях, в Липецке на прошлой неделе остановки трамвайные установили, так их уже разрисовали, ответственность конечно же никто не понесет, о каких там 5 годах за ущерб)
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Позитив
сегодня, 09:08
Наставили фонарей, людям не пройти!!!) Хорошо, что ветряных мельниц в округе не было!!!)
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не-а чё
сегодня, 09:14
Просто поколение тик-тока,может разобраться только с фонарём,а что такое ветряные мельницы они не знают.
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