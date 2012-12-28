Нападение 18-летнего парня на парковый фонарь сняла камера наблюдения

Юноша ночью отдыхал на набережной в компании друзей.

18-летний житель Тербунского района подозревается в повреждении паркового фонаря. Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».«Ночью 9 июня подозреваемый на набережной села Солдатское Тербунского района из хулиганский побуждений умышленно повредил садово-парковый фонарь. Причиненный ущерб администрация сельского поселения оценила в 5 900 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.