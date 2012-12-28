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Происшествия
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сегодня, 08:55
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Нападение 18-летнего парня на парковый фонарь сняла камера наблюдения
Юноша ночью отдыхал на набережной в компании друзей.
«Ночью 9 июня подозреваемый на набережной села Солдатское Тербунского района из хулиганский побуждений умышленно повредил садово-парковый фонарь. Причиненный ущерб администрация сельского поселения оценила в 5 900 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.
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