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сегодня, 17:43
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Более, чем на двух десятках улиц отключат холодную воду

Перебои с холодной водой ожидают 7 июня жителей центральной части города и района Тракторного, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на сетях. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 30, 34, 28, 32, 32а, 26а, 26, 2, 3, 6, 9 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской, №№ 42, 44, 46, 40 по улице Толстого, № 11 по улице Ворошилова, №№ 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а по улице Волгоградской. Также временно подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц 8 марта, Ворошилова, Горького, Адамова, Подовражной, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица 8-е Марта, 30, улица 8-е Марта, 9, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
7 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 
С 08:00 до 18:00 временные перебои с электричеством – до трех часов для отдельного домовладения – возможны на улицах Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Фурманова, Ферросплавной, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменского, Красивой, Полунина, 9 Мая, М. Расковой, Асфальтной, Фруктовой, Интернациональной, Ленина, Ладыгина, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, по проезду Осеннему, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской, в садоводчествах «Металлкург-3», «Монтажник». Свет отключат из-за монтажа приборов учета. 

С 15:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета не будет электричества на улицах адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, на площади Мира, по проспекту Мира. 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Алмазную, Гришина. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель
49 минут назад
Стабильность и процветание в одном режиме 3.5 года, а улиц и адресов всё больше и больше.
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Всё
18 минут назад
Сгнило,а латают кусочками,вместо того,чтобы поменять всю магистраль или улицу.
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