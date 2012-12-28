Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Компанию по оказанию услуг автоматической фотовидеофиксации нарушений включили в реестр недобросовестных поставщиков
Общество
675
сегодня, 17:43
2
Более, чем на двух десятках улиц отключат холодную воду
Перебои с холодной водой ожидают 7 июня жителей центральной части города и района Тракторного, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на сетях.
Воду для питья подвезут по адресам: улица 8-е Марта, 30, улица 8-е Марта, 9, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 временные перебои с электричеством – до трех часов для отдельного домовладения – возможны на улицах Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Фурманова, Ферросплавной, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменского, Красивой, Полунина, 9 Мая, М. Расковой, Асфальтной, Фруктовой, Интернациональной, Ленина, Ладыгина, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, по проезду Осеннему, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской, в садоводчествах «Металлкург-3», «Монтажник». Свет отключат из-за монтажа приборов учета.
С 15:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета не будет электричества на улицах адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, на площади Мира, по проспекту Мира.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Алмазную, Гришина.
0
0
1
4
0
Комментарии (2)