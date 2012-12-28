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Общество
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24 минуты назад
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Над тропинками у «взлетки» нависли сломанные деревья
— Дерево нависает прямо над асфальтированной дорожкой, — рассказал липчанин.
— Мы проведем комиссионное обследование зеленых насаждений и при обнаружении аварийных деревьев, угрожающих жизни липчан, их опилим, — сообщил директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.
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