Над тропинками у «взлетки» нависли сломанные деревья

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Житель Липецка пожаловался GOROD48 на деревья, нависшие над тропинкой в лесной зоне Нижнего парка (т.н. «взлетки»). Свою прогулку по опасной дорожке он снял на видео. Горожанин предположил, что деревья вот-вот уберут, но ничего не изменилось.— Дерево нависает прямо над асфальтированной дорожкой, — рассказал липчанин.— Мы проведем комиссионное обследование зеленых насаждений и при обнаружении аварийных деревьев, угрожающих жизни липчан, их опилим, — сообщил директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.