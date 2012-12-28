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Елецкий боксёр победил в турнире памяти тренера, у которого занимался Владимир Высоцкий
Спорт
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Спорт
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сегодня, 22:09

Елецкий боксёр победил в турнире памяти тренера, у которого занимался Владимир Высоцкий

Ещё четверо наших земляков стали призёрами турнира.

Победителем всероссийских соревнований по боксу среди юношей 13-14 лет в подмосковных Люберцах стал Даниил Быткин из Елецкого района.

Воспитанник филиала ОК СШОР в весовой категории до 52 кг в финальном бою оказался сильнее москвича Егора Ижденева. Подготовил чемпиона Владислав Федюшин.

Кроме того, «бронзовые» награды турнира заработали ельчане Егор Шалеев (42 кг), Юрий Лялин (44 кг), Иван Жданов (46 кг). А также воспитанник липецкой СШОР № 9 Максим Носиков (54 кг).

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Соревнования были посвящены памяти Заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова (1923 – 1995), тренера двукратного «серебряного» призёра Олимпийских Игр в Токио-1964 и Мехико-1968 Алексея Киселёва. Кроме того, Островерхов принимал участие в подготовке олимпийского чемпиона (1964. 1968) Бориса Лагутина. В своё время его уроки посещали многие знаменитости. В том числе писатель Юлиан Семёнов, актёр и певец Владимир Высоцкий.
Бокс
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