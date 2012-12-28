Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Спорт
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сегодня, 22:09
Елецкий боксёр победил в турнире памяти тренера, у которого занимался Владимир Высоцкий
Ещё четверо наших земляков стали призёрами турнира.
Воспитанник филиала ОК СШОР в весовой категории до 52 кг в финальном бою оказался сильнее москвича Егора Ижденева. Подготовил чемпиона Владислав Федюшин.
Кроме того, «бронзовые» награды турнира заработали ельчане Егор Шалеев (42 кг), Юрий Лялин (44 кг), Иван Жданов (46 кг). А также воспитанник липецкой СШОР № 9 Максим Носиков (54 кг).
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