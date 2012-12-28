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55 минут назад
РБК сообщает о задержании еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле".
Задержанный — уроженец города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 с. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).
Теракт в "Крокус сити холле" произошел вечером 22 марта, когда группа вооруженных людей устроила стрельбу перед началом концерта группы "Пикник", затем в здание произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. Судом арестованы 11 фигурантов дела, в том числе 4 исполнителя.
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