26-летний липчанин задолжал по алиментам на сына более 900 тысяч рублей

Ещё в январе 2020 года липчанина объявили в исполнительный розыск.

26-летнего липчанина разыскивают из-за огромного долга по алиментам: мужчина никогда не платил алименты сыну и накопил более 900 тысяч рублей долга.



«По месту регистрации должник не проживает, официально не трудоустроен, имуществом, на которое можно было бы обратить взыскание, не располагает. От общения с судебным приставом гражданин уклонился – после первого же звонка отключил телефон», – сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.



Ещё в январе 2020 года липчанина объявили в исполнительный розыск. За всё время он ни разу не перечислил деньги на содержание сына. Судебные приставы продолжают искать должника: делают запросы в регистрирующие органы, кредитные учреждения, пенсионный фонд, чтобы отследить возможные изменения в имущественном и финансовом положении мужчины.

