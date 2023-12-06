Общество

54 минуты назад

26-летний липчанин задолжал по алиментам на сына более 900 тысяч рублей

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#дети #алименты
26-летний липчанин задолжал по алиментам на сына более 900 тысяч рублей

Ещё в январе 2020 года липчанина объявили в исполнительный розыск.

26-летнего липчанина разыскивают из-за огромного долга по алиментам: мужчина никогда не платил алименты сыну и накопил более 900 тысяч рублей долга.

«По месту регистрации должник не проживает, официально не трудоустроен, имуществом, на которое можно было бы обратить взыскание, не располагает. От общения с судебным приставом гражданин уклонился – после первого же звонка отключил телефон», – сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.

Ещё в январе 2020 года липчанина объявили в исполнительный розыск. За всё время он ни разу не перечислил деньги на содержание сына. Судебные приставы продолжают искать должника: делают запросы в регистрирующие органы, кредитные учреждения, пенсионный фонд, чтобы отследить возможные изменения в имущественном и финансовом положении мужчины.
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#дети #алименты

Комментарии (2)

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Наталья

36 минут назад
Ну и как его можно найти если вы не пишите ни каких данных о человеке
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Липчанка

40 минут назад
вспоминается передача Малахова, когда женщина заказала бывшего мужа, тк пенсия по потере кормильца больше была размера алиментов
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