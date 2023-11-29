Происшествия

32 минуты назад

В Липецке задержан профессиональный квартирный вор

3 606
#квартирная кража
1

Суд заключил под стражу подозреваемого в квартирной краже. 35-летнего мужчину в свой квартире задержал и передал полицейским житель Липецка.

Выяснилось, что в квартиру задержанный забрался дождавшись, когда ее хозяин уйдет. Однако вор что-то не рассчитал: владелец квартиры вернулся, задержал его и передал полицейским. 

Полицейские изъяли у задержанного маску, перчатки, рацию и предметы, которые он использовал для реализации своего преступного умысла. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, — сообщили в областном управлении МВД.

3 606
#квартирная кража
1

Комментарии (3)

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2

9 минут назад
Соглашусь с предидущим комментарием.
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ГОСТЬ53

13 минут назад
Хозяин кватиры молодец! Надо было еще и отлупить как следует- имеет полное право!
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1

26 минут назад
Профессионального бы не поймали, а это просто радист какой-то с антенами и рацией,может даже с Плеханово
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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