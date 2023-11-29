В Липецке задержан профессиональный квартирный вор

Суд заключил под стражу подозреваемого в квартирной краже. 35-летнего мужчину в свой квартире задержал и передал полицейским житель Липецка.



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Выяснилось, что в квартиру задержанный забрался дождавшись, когда ее хозяин уйдет. Однако вор что-то не рассчитал: владелец квартиры вернулся, задержал его и передал полицейским.



Полицейские изъяли у задержанного маску, перчатки, рацию и предметы, которые он использовал для реализации своего преступного умысла. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.



— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, — сообщили в областном управлении МВД.



