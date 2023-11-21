При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса переплатили 1,1 миллиона рублей

Но уже во время рассмотрения спора в арбитражном суде МКУ «Управление строительства города Липецка» приступило к выполнению предписания Счетной палаты города Липецка в части устройства подвесных потолков и укладке керамогранитной плитки с целью возмещения необоснованно оплаченных объемов и видов работ.

Арбитражный суд признал законным предписание Счетной палаты Липецка, обязующее вернуть необоснованно оплаченные объемы работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в арбитражный суд обратилось «Управление строительства города Липецка» с заявлением о признании недействительным предписания Счетной палаты Липецка.



«Как следует из материалов дела, по итогам проведения проверки использования средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Титова, Счетной палатой было выявлено завышение оплаченных объёмов работ над фактическими объемами (в частности, при устройстве покрытий из керамогранитных плит, покрытия из линолеума, подвесных потолков). В связи с этим МКУ «Управление строительства города Липецка» было предложено принять меры к возмещению необоснованно оплаченных объемов и видов работ на сумму 1,1 миллиона рублей и при окончательной передаче объектов строительства эксплуатирующим организациям скорректировать суммы переданных затрат для отображения стоимости объекта в бухгалтерском учете. Не согласившись с вышеуказанными предписанием, МКУ «Управление строительства города Липецка» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Суд согласился с доводом Счетной палаты, что муниципальное учреждение нарушило требования закона «О контрактной системе» в части изменения существенных условий при исполнении контракта: так как сметная документация является неотъемлемой частью проекта и контракта, и определенная на ее основании цена контракта относится к существенному условию, то произвольная замена одних материалов другими недопустима без внесения изменений в контракт, а, следовательно, и в сметную документацию.



Но уже во время рассмотрения дела МКУ «Управление строительства города Липецка» фактически приступило к выполнению предписания Счетной палаты города Липецка в части устройства подвесных потолков и укладке керамогранитной плитки с целью возмещения необоснованно оплаченных объемов и видов работ.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных «Управлением строительства города Липецка» требований.