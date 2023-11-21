Общество

сегодня, 14:21

При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса переплатили 1,1 миллиона рублей

2 577
#арбитражный суд
3
При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса переплатили 1,1 миллиона рублей

Но уже во время рассмотрения спора в арбитражном суде МКУ «Управление строительства города Липецка» приступило к выполнению предписания Счетной палаты города Липецка в части устройства подвесных потолков и укладке керамогранитной плитки с целью возмещения необоснованно оплаченных объемов и видов работ.

Арбитражный суд признал законным предписание Счетной палаты Липецка, обязующее вернуть необоснованно оплаченные объемы работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в арбитражный суд обратилось «Управление строительства города Липецка» с заявлением о признании недействительным предписания Счетной палаты Липецка.

«Как следует из материалов дела, по итогам проведения проверки использования средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Титова, Счетной палатой было выявлено завышение оплаченных объёмов работ над фактическими объемами (в частности, при устройстве покрытий из керамогранитных плит, покрытия из линолеума, подвесных потолков). В связи с этим МКУ «Управление строительства города Липецка» было предложено принять меры к возмещению необоснованно оплаченных объемов и видов работ на сумму 1,1 миллиона рублей и при окончательной передаче объектов строительства эксплуатирующим организациям скорректировать суммы переданных затрат для отображения стоимости объекта в бухгалтерском учете. Не согласившись с вышеуказанными предписанием, МКУ «Управление строительства города Липецка» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суд согласился с доводом Счетной палаты, что муниципальное учреждение нарушило требования закона «О контрактной системе» в части изменения существенных условий при исполнении контракта: так как сметная документация является неотъемлемой частью проекта и контракта, и определенная на ее основании цена контракта относится к существенному условию, то произвольная замена одних материалов другими недопустима без внесения изменений в контракт, а, следовательно, и в сметную документацию.

Но уже во время рассмотрения дела МКУ «Управление строительства города Липецка» фактически приступило к выполнению предписания Счетной палаты города Липецка в части устройства подвесных потолков и укладке керамогранитной плитки с целью возмещения необоснованно оплаченных объемов и видов работ.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных «Управлением строительства города Липецка» требований.
2 577
#арбитражный суд
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

сегодня, 14:50
смотритель зоопарка, переплатить, при условии что можно было использовать материалы дешевле, это одно, а переплатить, и заведомо использовать дешёвые материалы это другое. Тут именно это,смета на одно, а используется другое, а деньги то у исполнителя, а исполнитель чей?
ответить

смотритель зоопарка

сегодня, 14:28
проверьте заодно сколько переплатили за реконструкцию Октября)
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

«Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии»
#раскопки
1
«Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии»

14 минут назад

Общество
«За сделанное управляющей компании замечание я получил удар в живот»
#ЖКХ
7
«За сделанное управляющей компании замечание я получил удар в живот»

46 минут назад

Общество
«Я больше так не буду»
#парковка
31
«Я больше так не буду»

сегодня, 14:30

Общество
Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка
#платные парковки
30
Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка

сегодня, 13:46

Общество
Евгения Уваркина: «Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке города к зиме»
#Липецкий горсовет #Евгения Уваркина
38
Евгения Уваркина: «Мы не можем поставить оценку «хорошо» подготовке города к зиме»

сегодня, 12:39

Общество
«Карлсон, который жил на крыше» госпитализирован с обморожениями и переохлаждением
#переохлаждение #обморожение
8
«Карлсон, который жил на крыше» госпитализирован с обморожениями и переохлаждением

сегодня, 11:45

Общество