Сегодня в Липецке: оценить качество уборки города, липчане устали, студентам необходимо работать

Сегодня нас ждёт награждение лучших семей, виртуальный концерт и квиз по рассказам известного писателя.

Снег прекратится

Температура сегодня составит от -4 до -6 градусов. Снег прекратит падать с неба, день пройдёт без осадков.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ остан3утся без холодной воды жители улиц 9 Мая, 4, 10, 10а, 10б, 12, 14в, 14, 14б, 14а, 16,18, 20, 20а, 20в, 20ст.1, 20ст.2, 21/1, 22а, 22, с.22а, 70, 74; Катукова, 20, 24; Московская, 11; М. Расковой, 3, 4; Стаханова, 35, 35б, 37, 39, 39в Суворова, 25, 27; Юношеская, 18, 18б, 20а, 39б, 47, 47а, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 57а, 59а; бульвара Есенина, 7, 7б, 9, 11, 10, 10а, 14, 14а; переулка Трамвайного, 4.







С неудобствами столкнутся также потребители в частном секторе улиц Адамова, Ворошилова, Горького, Подовражной, Юношеской в домах №№ 20-42.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 проведут во мраке жители отдельных домов на улицах Городовикова, 3; Еловую, 61; Минской, 44а; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23; Салтыкова-Щедрина, 154б; Школьной, 9, 24, 26, 28; Юрия Смирнова, 54, 63, 93; в переулках Ивана Кочубея, 1; Павлика Морозова, 3, 9.





В это же время полностью обесточат улицы XX партсъезда, Баумана, Красную, Маяковского, Неделина, Солнечную, переулок Володи Дубинина, садоводчества «Сокол-2» и «Сокол-3».

Пробки

Уже в 6 утра в Липецке появились проблемные места для движения. Например, на кольцевой Воронежского шоссе в сторону центра пробка обозначена бордовым цветом, свидетельствующим о серьезнейшем заторе. Красные участки уже имеются на улицах Гагарина и Терешковой, а жёлтых видимо-невидимо. Следить за дорожной обстановкой можно я помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Рекомендуем заглядывать в них непосредственно перед выездом, чтобы проскочить по выбранному маршруту пока дорожная обстановка не успела поменяться.





Липецк подмели Вчера в день первого крупного снегопада улицы Липецка расчищали от снега 40 специальных машин. На ночь из оставили 20 – они убирали улицы, а с прекращением осадков приступили к уборке отдалённых районов и улиц. Обещали весь город привести в порядок к утру.



А на вашей улице уже убрали последствия непогоды? Напишите в комментариях. Награды лучшим семьям (12+) День матери традиционно празднут в последнее воскресенье ноября, в этом году он выпадает на 26-е число. Но мероприятия в честь праздника уже начались, одно из них пройдёт сегодня во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3). В 14:00 здесь Состоится праздник «Моя семья – моё богатство». Настроение создадут творческие коллективы Липецка, а лучшие семьи наградят подарками в нескольких номинациях «Династия металлургов», «Творческая семья», «Православная семья», «Педагогическая династия», «Медицинская династия», «Молодая семья», «Многодетная», «Межнациональная» и «Спортивная семья». Семьи, что прожили в любви и согласии больше 20 лет, будут отмечены в номинации «Счастливы вместе».



Борис Березовский сыграет на фортепиано (12+)



Липецкий Дом Музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает на концерт классической музыка, правда – виртуальный. В 19:00 на большом экране при помощи качественного звукового оборудования начнут прямую трансляцию из Московской филармонии. Выступит Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова, в том числе дирижёр Алексей Моргунова, Борис Березовский (Фортепиано), Павел Милюков (скрипка).



Они исполнят произведения Джорджа Гершвина и Мориса Равеля. Концерт юных (6+) Своё творчество сегодня продемонстрируют и начинающие музыканты. В 17:00 в Детской школе искусств №2 (ул. Ильича, 18) состоится концерт «Посвящение в первоклассники».

Фото vk.com/dhi2.lipetsk Детский квиз (6+) Еще одно мероприятие для подрастающего поколения состоится в детской библиотеке «Солнечная» (проезд Сиреневый, 3).



В 11:00 здесь состоится литературный квиз «Мастер юмора Виктор Драгунский». Участники посоревнуются в знании творчества любимца многих поколения, автора «Денискиных рассказов» и других произведений. Для ответа на многие вопросы потребуется не только начитанность, но и смекалка. Студент, иди работать Экономика нашей страны движется от победы к победе и вот уже 80% липчан убеждены, что студентам дневных отделений кроме учёбы нужно ещё и работать. Об этом говорится в опросе SuperJob. По данным социологов, за студенческий труд выступили сами ученики, а ещё чаще – их родители, которым, видимо, уже невмоготу содержать детей пока они получают выбранную профессию. 46% опрошенных считают, что работать по той специальности, на которую студент учится, 34% - везде, куда возьмут.



Любопытно, что среди липчан, окончивших вузы, больше всего противников совмещения работы и учёбы. «Работа мешает качественному обучению», - считают 42 % опрошенных людей с высшим образованием. Липчане устают Липчане работают много. И переутомляются. 21% опрошенных SuperJob заявил, что чувствует усталость осенью. 18% устают весной, а 16% - чувствуют утомление в течение всего года. Не знают усталость и ощущают себя добрыми в любой сезон только 17% опрошенных.



Женщины чаще мужчин страдают от осенней хандры – 24% против 17% и рассказывают о хронической усталости - 18 и 14%. Для борьбы с усталостью горожане стараются высыпаться, об этом заявили 55% опрошенных, гулять на свежем воздухе - 52% и принимать витамины - 39%.



Дорогие липчане! А вот от новостей устать невозможно, хотя они и идут непрерывным потоком. Но в мире столько интересного и важного, что просто некогда утомляться от рассказов о произошедших событиях. Это и отличает современного человека. Поэтому GOROD48 работает 24/7 и мы зовём вас чаще заходить на сайт, чтобы быть в курсе последних событий. Выберите время и отдохните от рабочих задач за просмотром новостной ленты. Мы вам всегда рады, ждём снова и снова.



