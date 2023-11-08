Общество

18 минут назад

«Тефаль» требует с липецкого предпринимателя 150 тысяч рублей

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#авторские права #контрафакт
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«Тефаль» требует с липецкого предпринимателя 150 тысяч рублей

Продукцию под своим товарным знаком правообладатель обнаружил на одном из маркетплейсов.

Компания «Тефаль» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области и требует с липецкого предпринимателя компенсацию за использование товарного знака в размере 150 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что в процессе мониторинга интернета на одном из маркетплейсов правообладатель обнаружил предложения о продаже товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
123
#авторские права #контрафакт
2

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