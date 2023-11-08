«Тефаль» требует с липецкого предпринимателя 150 тысяч рублей

Продукцию под своим товарным знаком правообладатель обнаружил на одном из маркетплейсов.

Компания «Тефаль» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области и требует с липецкого предпринимателя компенсацию за использование товарного знака в размере 150 тысяч рублей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что в процессе мониторинга интернета на одном из маркетплейсов правообладатель обнаружил предложения о продаже товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца.



Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

