Общество
18 минут назад
«Тефаль» требует с липецкого предпринимателя 150 тысяч рублей
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Продукцию под своим товарным знаком правообладатель обнаружил на одном из маркетплейсов.
Компания «Тефаль» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области и требует с липецкого предпринимателя компенсацию за использование товарного знака в размере 150 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что в процессе мониторинга интернета на одном из маркетплейсов правообладатель обнаружил предложения о продаже товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца.
Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что в процессе мониторинга интернета на одном из маркетплейсов правообладатель обнаружил предложения о продаже товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца.
Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
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