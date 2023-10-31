Посредник в продаже самодельной винтовки получил два года условно

Мужчина хотел заработать 5000 рублей на продаже винтовки за 40000 рублей.

Елецкий районный суд приговорил 43-летнего жителя поселка Газопровод к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подсудимый — охотник и у него есть зарегистрированное охотничье оружие: ружье «ТО3-34» и «САЙГА 12 калибр». В конце января 2022 года мужчина договорился с живущим по соседству знакомым съездить посмотреть места для охоты в район села Ламское Становлянского района. На следующий день он подъехал к дому приятеля, тот уже ждал его на улице. Когда друг-охотник открыл багажник своего автомобиля, подсудимый увидел лежащую там внешне похожую на самодельную винтовку, которая состояла из деревянного приклада, металлического ствола и затвора, на стволе имела глушитель для винтовки, также был установлен оптический прицел.



Подсудимый поинтересовался, кому принадлежит винтовка, на что приятель ответил, что ему, и пояснил, что калибр самодельной винтовки 9 миллиметров, но её можно переделать и под другой калибр. Затем они поехали посмотреть охотничьи угодья. Примерно около 3-4 часов утра приятели вернулись. Подъехав к дому, мужчины вышли из автомобиля, друг подсудимого открыл багажник и предложил ему купить винтовку, но тот отказался.



Тогда хозяин винтовки спросил, есть ли у него знакомые, которые могут ее купить за 40000 рублей, и пообещал вознаграждение в 5000 рублей, если он найдет покупателя.



Подсудимый пообещал попробовать предложить винтовку кому-нибудь из своих знакомых. А чтобы показать товар лицом, он сфотографировал винтовку на свой телефон и ушел домой.



Через некоторое время подсудимый вспомнил, что у него есть знакомый, который тоже увлекается охотой и хотел купить себе какое-нибудь оружие. И вечером 11 февраля он со своего сотового позвонил этому охотнику и сообщил, что есть винтовка на продажу за 40 000 рублей и рассказал некоторые ее технические характеристики. А потом еще и отправил фотографии этой винтовки в мессенджере на телефон жены потенциального покупателя, попросив, чтобы тот удалил фотографии винтовки из телефона сразу после того, как их посмотрит, так как понимал, что совершает преступление. Но меры предосторожности не помогли. Сделка не состоялась, а у пытавшегося заработать на продаже оружия 5000 рублей посредника теперь за плечами судимость.