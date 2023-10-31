Видеокамера домофона сняла двух мужчин, разводящих порошок прямо на улице.

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Telegram-канал общественника Андрея Трофименкова опубликовал видеозапись домофона дома №2 на площади Торговой в Липецке. На записи двое мужчин со словами «Давай, засыпай» разводят порошок из зипакета, готовят шприц, а потом заходят в подъезд.



— Жильцы дома отправили мне видео с домофона, где двое граждан готовят шприц и разводят порошок прямо у входа в подъезд. «Мы постоянно находим шприцы в подъезде», — пишут они. Конечно, этим должны заниматься правоохранители, но и липчанам важно помнить, что открывать подъезд неизвестным не стоит. Прошу УМВД по Липецкой области разобраться по данному факту и принять меры, — написал автор телеграм-канала.