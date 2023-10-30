Двое парней угнали машину старика и врезались в столб, уходя от погони

Автомобиль они собрались сдать на металлолом.



Утром 26 октября после погони полицейские задержали 21-летнего и 23-летнего жителей Липецка, угнавших с проезда Кувшинова «ВАЗ-2107». Владелец машины, 71-летний пенсионер, вовремя заметил, пропажу и позвонил в полицию.



Вскоре наряд ДПС обнаружил подходящую под описание «семерку». Автоинспекторы попытались остановить машину, а затем начал преследование, которое закончилось в Сырском, где «ВАЗ» врезался в столб.



Оказалось, что оба угонщика уже имеют судимости. Машину пенсионера они собирались сдать на металлолом.



«Кроме того, 23-летний злоумышленник подозревается в краже автомобиля «ВАЗ-2105» от дома по улице Шерстобитова, принадлежащего 36-летнему гражданину. Автомобиль обнаружен на улице Московской», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.



