Происшествия

12 минут назад

Двое парней угнали машину старика и врезались в столб, уходя от погони

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#угон
Двое парней угнали машину старика и врезались в столб, уходя от погони

Автомобиль они собрались сдать на металлолом.

Утром 26 октября после погони полицейские задержали 21-летнего и 23-летнего жителей Липецка, угнавших с проезда Кувшинова «ВАЗ-2107». Владелец машины, 71-летний пенсионер, вовремя заметил, пропажу и позвонил в полицию. 

Вскоре наряд ДПС обнаружил подходящую под описание «семерку». Автоинспекторы попытались остановить машину, а затем начал преследование, которое закончилось в Сырском, где «ВАЗ» врезался в столб. 

Оказалось, что оба угонщика уже имеют судимости. Машину пенсионера они собирались сдать на металлолом. 

«Кроме того, 23-летний злоумышленник подозревается в краже автомобиля «ВАЗ-2105» от дома по улице Шерстобитова, принадлежащего 36-летнему гражданину. Автомобиль обнаружен на улице Московской», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД. 

193
#угон

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