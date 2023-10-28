Происшествия

16 минут назад

На улице Московской из-за аварии грузовик перегородил две полосы

179
#Авария
На улице Московской из-за аварии грузовик перегородил две полосы

В полицию никто из участников ДТП не обращался.

В районе 19-го микрорайона сегодня произошла авария с участием грузового автомобиля и легковушки.

В итоге грузовик развернуло так, что он перегородил две полосы движения, из-за чего движение по улице Московской сейчас затруднено.

По предварительным данным в ДТП никто не пострадал, обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию сообщение об аварии не поступало. Видимо, владельцы автомашин решили урегулировать ворос на месте или обратились к помощи аварийных комиссаров.

179
#Авария

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
30
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Виновнику пьяного ДТП грозит 12 лет лишения свободы
#ДТП
5
Виновнику пьяного ДТП грозит 12 лет лишения свободы

сегодня, 09:04

Происшествия
11-летний школьник упал в Каменный лог на арматуру
#несчастный случай #спасатели
27
11-летний школьник упал в Каменный лог на арматуру

вчера, 18:09

Происшествия
Липчанин обманул жителя республики Коми на 31 900 рублей на сайте объявлений
#мошенничество
1
Липчанин обманул жителя республики Коми на 31 900 рублей на сайте объявлений

вчера, 17:56

Происшествия
Виновник гибели 33-летней женщины получил 6 лет колонии
#конфликт #побои
6
Виновник гибели 33-летней женщины получил 6 лет колонии

вчера, 17:37

Происшествия
Сбивший на «зебре» 12-летнего мальчика водитель получил год ограничения свободы
#ДТП
11
Сбивший на «зебре» 12-летнего мальчика водитель получил год ограничения свободы

вчера, 17:15

Происшествия
На площади Франценюка «Хендай» вылетел с дороги на остановку и чуть не врезался в киоск
#Авария #ДТП
27
На площади Франценюка «Хендай» вылетел с дороги на остановку и чуть не врезался в киоск

вчера, 17:03

Происшествия