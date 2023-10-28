16 минут назад
На улице Московской из-за аварии грузовик перегородил две полосы
В полицию никто из участников ДТП не обращался.
В районе 19-го микрорайона сегодня произошла авария с участием грузового автомобиля и легковушки.
В итоге грузовик развернуло так, что он перегородил две полосы движения, из-за чего движение по улице Московской сейчас затруднено.
По предварительным данным в ДТП никто не пострадал, обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию сообщение об аварии не поступало. Видимо, владельцы автомашин решили урегулировать ворос на месте или обратились к помощи аварийных комиссаров.