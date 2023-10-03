Происшествия

сегодня, 09:25

Пенсионерка оклеветала судью в интернете

6 548
#клевета
1
Пенсионерка оклеветала судью в интернете

Женщину оштрафовали на 5000 рублей.

66-летнюю жительницу Долгоруковского района осудили за клевету в отношении судьи.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе и сентябре прошлого года женщина разместила в интернете видеозапись с заявлениями, содержащими ложные сведения и подрывающие репутацию мирового судьи, которая рассматривала в отношении нее дело о взыскании задолженности за потребленный газ. Доступ к несоответствующей действительности информации был предоставлен неограниченному кругу пользователей.

Тербунский районный суд признал пенсионерку виновной и оштрафовал её по части 1 статьи 298.1 УК РФ на 5 тысяч рублей.

6 548
#клевета
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрист

8 минут назад
Судья - это представитель ВЛАСТИ, а не соседка по даче!!! Надо всем!!!!! контролировать свой язык!!!
ответить

Блондинка

24 минуты назад
Что это за репутация,которую любой подорвать может простым роликом в интернете?
ответить

Умный

26 минут назад
Ах,какие нежные у нас судьи!
ответить

Любопытный

31 минуту назад
А если судья вынесет неверный приговор, на сколько его следует оштрафовать?
ответить

Ентот

53 минуты назад
Штраф большой очень, 500 р. в самый раз.
ответить

Любопытный

58 минут назад
А назвала его честным?
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
40
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Главе Следкома РФ доложат о расследовании уголовного дела об убийстве ребенка в Липецке
#убийство #дети
Главе Следкома РФ доложат о расследовании уголовного дела об убийстве ребенка в Липецке

2 минуты назад

Происшествия
В Задонском районе нашли 120-миллиметровую минометную мину
#УГПСС #спасатели
В Задонском районе нашли 120-миллиметровую минометную мину

54 минуты назад

Происшествия
В перевернувшемся автомобиле «Киа» пострадали четыре человека
#ДТП
1
В перевернувшемся автомобиле «Киа» пострадали четыре человека

сегодня, 09:35

Происшествия
Посетителю ночного клуба сломали челюсть и нос
#конфликт #побои
9
Посетителю ночного клуба сломали челюсть и нос

вчера, 16:07

Происшествия
Водитель «ВАЗа» пострадал в столкновении с краном
#ДТП
1
Водитель «ВАЗа» пострадал в столкновении с краном

вчера, 15:51

Происшествия
Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками
#ожоги #дети
9
Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками

вчера, 14:18

Происшествия