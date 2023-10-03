Пенсионерка оклеветала судью в интернете

Женщину оштрафовали на 5000 рублей.

66-летнюю жительницу Долгоруковского района осудили за клевету в отношении судьи.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе и сентябре прошлого года женщина разместила в интернете видеозапись с заявлениями, содержащими ложные сведения и подрывающие репутацию мирового судьи, которая рассматривала в отношении нее дело о взыскании задолженности за потребленный газ. Доступ к несоответствующей действительности информации был предоставлен неограниченному кругу пользователей.



Тербунский районный суд признал пенсионерку виновной и оштрафовал её по части 1 статьи 298.1 УК РФ на 5 тысяч рублей.



