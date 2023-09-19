Пассажирка такси присвоила чужие карты и деньги со счёта

Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

В Задонский районный суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже денег с банковского счёта. По версии следствия, 10 июля этого года женщина в автомобиле такси нашла потерянные потерпевшей банковские карты, после чего похитила деньги со счёта.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия женщины квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Если вина подсудимой будет доказана, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

