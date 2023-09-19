Происшествия

23 минуты назад

Пассажирка такси присвоила чужие карты и деньги со счёта

1 160
#кража
1
Пассажирка такси присвоила чужие карты и деньги со счёта

Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

В Задонский районный суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже денег с банковского счёта. По версии следствия, 10 июля этого года женщина в автомобиле такси нашла потерянные потерпевшей банковские карты, после чего похитила деньги со счёта.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия женщины квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Если вина подсудимой будет доказана, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.
1 160
#кража
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

12 минут назад
Побирушка -деньги верни и на отсидку в строй года на 3!Впредь урок !
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

За жизнь второй из двойняшек врачи бились три дня
#несчастный случай
6
За жизнь второй из двойняшек врачи бились три дня

35 минут назад

Происшествия
В центре Липецка девушка сбила 13-летнего самокатчика
#авария
7
В центре Липецка девушка сбила 13-летнего самокатчика

сегодня, 13:26

Происшествия
21-летняя мать оставила 2-летних двойняшек в ванной и одна из девочек утонула
#несчастный случай
10
21-летняя мать оставила 2-летних двойняшек в ванной и одна из девочек утонула

сегодня, 13:04

Происшествия
46-летняя прихожанка обокрала в храме пенсионерку
#кража
10
46-летняя прихожанка обокрала в храме пенсионерку

сегодня, 11:22

Происшествия
Пытавшийся угнать «Мазду-6» на улице Свиридова мужчина получил три года колонии строгого режима
#кража #угон
9
Пытавшийся угнать «Мазду-6» на улице Свиридова мужчина получил три года колонии строгого режима

сегодня, 10:34

Происшествия
Четыре сарая сгорели на одной улице
#МЧС #пожар
1
Четыре сарая сгорели на одной улице

сегодня, 10:24

Происшествия