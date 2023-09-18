Летняя погода сохранится в области до конца недели

Антициклон, который прочно обосновался над Европейской территорией России, не пропускает циклоны и похолодание – у жителей Липецкой области есть время не меньше, чем до конца недели насладиться теплой погодой.

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по предварительным расчетам теплая погода сохранится в нашем регионе до конца недели.



— Среднесуточные температуры будут превышать норму на 2-4 градуса — такая погода характерна для конца августа. Из-за устоявшегося антициклона с повышенным атмосферным давлением, который обосновался над Европейской частью, вероятность осадков остается минимальной — циклоны обходят территорию его влияния или с запада, или с севера, — рассказали синоптики.



А вот температурных рекордов в Липецкой области не ожидается — для дней наступившей недели они находятся в границе 28-30 градусов тепла, по предварительным прогнозам, до этих показателей столбик термометра не поднимется.

