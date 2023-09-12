В поселке Сырском – большое отключение холодной воды

Воды не будет также в районе Дачного. Ограничения подачи холодной воды связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Дачного – дома №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, частный сектор улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Светлова, 29.



С 10:00 до 20:00 большое отключение холодной воды будет в районе поселка Сырского – в домах и помещениях №№ 3, 4 (школа), 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 1, 1/1 (МЧС), 2, 4, 3, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а (детский сад № 110), 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в (средняя школа №6), 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 9, 11 по улице Детской, №№ 1, 2, 3, 3а (больница), 3а к.1 (поликлиника), 4, 5, 6 по улице Монтажников, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7 по улице Геологической, №№ 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (детский сад №127), 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18г,19, 21, 21а (поликлиника), 23а, 44, 45, 47, 49, 57а, 59 по улице Юношеской, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21 (средняя школа №23), 22, 23, 24, 26 по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Ново-Весовой, в частном секторе улиц Паровозной, Поселковой, Ударников, Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Городовикова, Медицинской, Минской, Шахматной, Автодорожной, Маргелова, Взлетной, Романовской, Коттеджной, Юношеской, Ново-Весовой, Базарной, Почтовой, Исполкомовской, Технической, Прудной, в переулках Клеверном, Дружном, Чистом, Любимом, Технологическом, Бытовом, Ландшафтном, Усадебном, Туманном, Сырском, также в котельной «Липецкие узоры», ЦТП «Детская», ЦТП «Юношеская». Воду подвезут на два участка: на улицу Монтажников, 3а и на улицу Детскую, 2в.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 59а, 63а по улице Первомайской, № 7 по улице Советской, № 4 по улице Коммунальной, № 4 по улице Фрунзе. Машина с водой подъедет к дому 3 30 по улице Первомайской.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



