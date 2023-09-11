Здоровье

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Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 40%, ОРВИ – на 30,9%

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 40%, ОРВИ – на 30,9%

А вот случаев гриппа не было.

В Липецкой области за неделю зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом на 40%. Всего зарегистрирован 21 случай заболевания.

Заболеваемость ОРВИ выросла на 30,9%. За неделю в Липецкой области зарегистрировано 4 030 случаев ОРВИ, 54,6% заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.

Случаев гриппа в регионе не выявляли.

В Липецке зарегистрировано 2 537 случаев ОРВИ, что составляет 58% от всех случаев по области. Заболеваемость в Липецке за неделю выросла на 17,2%.

По результатам лабораторных исследований, в структуре заболеваемости ОРВИ доминируют вирусы парагриппа и риновирусы – по 32,3%, бокавирусы – 12,9%, аденовирусы, микоплазма, микстинфекции – по 6,4%, сезонный коронавирус – 3,2%.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Комментарии (3)

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Александр

8 минут назад
Как же они короновирус определяют, если тестов уже не проводят? Я обратился а они говорят что всю аппаратуру вывезли?
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Сторожила

40 минут назад
Шапку надо одевать на свою бестолковку.
ответить

Z

42 минуты назад
Уже проходили, знаем!
ответить
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