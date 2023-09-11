Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 40%, ОРВИ – на 30,9%

А вот случаев гриппа не было.

В Липецкой области за неделю зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом на 40%. Всего зарегистрирован 21 случай заболевания.



Заболеваемость ОРВИ выросла на 30,9%. За неделю в Липецкой области зарегистрировано 4 030 случаев ОРВИ, 54,6% заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.



Случаев гриппа в регионе не выявляли.



В Липецке зарегистрировано 2 537 случаев ОРВИ, что составляет 58% от всех случаев по области. Заболеваемость в Липецке за неделю выросла на 17,2%.



По результатам лабораторных исследований, в структуре заболеваемости ОРВИ доминируют вирусы парагриппа и риновирусы – по 32,3%, бокавирусы – 12,9%, аденовирусы, микоплазма, микстинфекции – по 6,4%, сезонный коронавирус – 3,2%.