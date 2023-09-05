Общество

37 минут назад

Здание профилактория в Военном городке продано за 11 352 000 рублей

283
#аукцион
Здание профилактория в Военном городке продано за 11 352 000 рублей

Его остаточная стоимость составляла всего один рубль.

Закончились торги по продаже здания профилактория, расположенного в Военном городке. Начальная цена здания составляла 9 452 тысячи рублей, а победитель аукциона купил его за 11 352 тысячи рублей.

До революции в здании располагалась винная монополия, затем штаб липецкой авиашколы, а потом ее мастерские. В поздние советские годы — профилакторий летной части.

Здание много лет не эксплуатировалось и находится в плохом состоянии. Депутаты горсовета включили его в план приватизации в конце мая.

Добавим, что здание признано объектом культурного наследия и подлежит государственной охране. Площадь профилактория составляет 874 квадратных метра, а площадь земельного участка, на котором он расположен — 2 111 квадратных метров.
283
#аукцион

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