Общество
37 минут назад
Здание профилактория в Военном городке продано за 11 352 000 рублей
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Его остаточная стоимость составляла всего один рубль.
Закончились торги по продаже здания профилактория, расположенного в Военном городке. Начальная цена здания составляла 9 452 тысячи рублей, а победитель аукциона купил его за 11 352 тысячи рублей.
До революции в здании располагалась винная монополия, затем штаб липецкой авиашколы, а потом ее мастерские. В поздние советские годы — профилакторий летной части.
Здание много лет не эксплуатировалось и находится в плохом состоянии. Депутаты горсовета включили его в план приватизации в конце мая.
Добавим, что здание признано объектом культурного наследия и подлежит государственной охране. Площадь профилактория составляет 874 квадратных метра, а площадь земельного участка, на котором он расположен — 2 111 квадратных метров.
До революции в здании располагалась винная монополия, затем штаб липецкой авиашколы, а потом ее мастерские. В поздние советские годы — профилакторий летной части.
Здание много лет не эксплуатировалось и находится в плохом состоянии. Депутаты горсовета включили его в план приватизации в конце мая.
Добавим, что здание признано объектом культурного наследия и подлежит государственной охране. Площадь профилактория составляет 874 квадратных метра, а площадь земельного участка, на котором он расположен — 2 111 квадратных метров.
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