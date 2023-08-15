Игорь Кремнев: «В животноводстве делаем ставку на развитие собственной селекции»

Для этого в Липецкой области работают над улучшением генетического потенциала крупного рогатого скота.



Сегодняшний брифинг курирующий сферу АПК вице-губернатор Игорь Кремнев начал с сообщения о том, что аграрии уже обмолотили 52% полей зерновых культур, собрав более 1,7 млн тонн пшеницы, гороха и ячменя. Всего предстоит убрать около 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Земледельцы Добринского, Усманского и Чаплыгинского районов — лидеры по валовому сбору и по площади убранных зерновых. Лучший по урожайности — Измалковский район, где зерновых намолотили по 54,5 центнера с гектара. Если погода побалует и не будет дождей, то за 10 дней жатва закончится: в сутки 2 200 комбайнов убирают урожай с 30-35 тысячи гектаров. Также собрана первая сахарная свекла. Виды на урожай этой культуры также хороши — 450 центнеров с гектара, на 100 центнеров больше по сравнению с прошлым годом.Как всякий аграрий, Игорь Кремнев немного суеверен. Поэтому говорить о том, сколько сельхозпродукции попадет в закрома родины к концу работ в полях, не захотел. По его словам, в прошлом году, например, оптимистические ожидания перечеркнули дождливые сентябрь и октябрь, из-за чего часть подсолнечника и свеклы так и осталась в полях, а высокая урожайность зерновых была сведена на нет их низким качеством. Однако в целом прошлогодние показатели АПК были выдающимися, несмотря на западные санкции, лишившие Россию выхода на американский и европейский рынки, доступа к племенному скоту и посевному материалу, обслуживанию импортной сельскохозяйственной и перерабатывающей техники.Несмотря на небольшие размеры, Липецкая область вошла в ТОП-15 субъектов РФ, которые, по словам Игоря Кремнева, кормят страну, производят больше продуктов, чем нужно для продовольственной безопасности региона. По производству овощей закрытого грунта, рапсового масла, картофеля-фри мы — первые в России. Область — в числе лидеров по выпуску детского питания, консервов, сахара, замороженных фруктов и ягод. Поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы приросло на 1-3%. В целом продукции произведено на сумму, превысившую 200 млрд рублей — и это рекорд. Еще одно достижение — 15-процентный рост экспорта. В 83 страны мира отправлено 1,2 млн тонн сельхозпродукции на 700 млн долларов — на 100 миллионов больше, чем в 2021-м.— Когда ввели санкции, честно говоря, возник страх, ведь на полях у нас работала техника самых известных мировых брендов. Однако опасения быстро ушли. Наша промышленность достаточно быстро научилась делать расходники из металла и резины. Нам также удалось заменить программное обеспечение на отечественное и китайское. Кстати, китайская продукция не та, что была лет 7-8 назад, она стала весьма качественной, — сказал вице-губернатор.Сейчас у всех крупных товаропроизводителей на складах имеется почти годовой запас запчастей к импортной технике. В регионе работают более 20 дилерских центров, обеспечивающих поставку машин, оборудования, посевных и почвообрабатывающих агрегатов, запчастей и расходных материалов. Но ставка сделана на свое, отечественное. С начала этого года аграрии приобрели 371 сельхозмашин на заводах России на общую сумму 2,4 млрд рублей — на 212 единиц больше, чем в 2022 году.Половина такой техники куплена по программе агролизинга, половина — за счет средств субсидируемых государством кредитов по льготным программам «Трактор для своих», «Раннее бронирование», «Агросезон без платежей». Новыми государственными формами поддержки АПК стали субсидии сельхозтоваропроизводителям, которые теперь предоставляются авансом, для проведения всего цикла полевых работ. Еще одно нововведение – субсидии личным подсобным хозяйствам на реализованное молоко, картофель и овощи открытого грунта. В целом в этом году объем господдержки АПК уже составил 3 млрд рублей, 72% этих средств уже получены аграриями. На такие формы поддержки не могут, кстати, рассчитывать компании, имеющие юрисдикцию иных стран или зарегистрированные в офшорах.Если говорить о снижении зависимости от импорта, то по семенам зерновых и зернобобовых культур Липецкая область уже стала самодостаточной благодаря отечественной селекции. Следующий этап — выведение собственных сортов масличных культур и сахарной свеклы. Очень обнадеживавшие результаты — в птицеводстве и животноводстве.— Наша область уже на протяжении многих лет полностью обеспечена племенными животными. Племенная база представлена тремя заводами и пятью репродукторами по крупному рогатому скоту, племенным заводом по рыбоводству, племенным репродуктором по кролиководству. Наша компания «Отрада Ген» настолько круто поработала с селекционно-генетическим материалом по датской породе свиней, что даже сделала ее лучше, чем в Дании. В регионе перепрофилировали некоторые из ферм, где ранее выращивали свиней на убой на выращивание свиноматок, что позволило в этом году увеличить поголовье этих животных сразу более чем на 100 тысяч голов. Мы полностью закрываем свои потребности в инкубационных яйцах. «В регионе построены несколько инкубаториев, один из которых — самый большой в Европе», — сказал Игорь Кремнев.Результаты не заставили себя долго ждать. Растет производство птицы, яиц, молока. За первые полгода получено, например, 153,8 тысяч тонн молока — на 3,8% больше, чем в январе-июне прошлого.Кстати, о коровах. В прошлом году в среднем каждая из них дала 8,5 тонны молока. Много это или мало, но в Советском Союзе председателю колхоза давали звезду Героя Социалистического труда за надой в 2-2,5 раза меньший. Продуктивность дойного стада в регионе, по словам Игоря Кремнева, растет за счет улучшения селекционно-племенной работы, организации кормовой базы, внедрения прогрессивных технологий в молочном скотоводстве.— Вот уже второй год мы не покупаем импортных телочек. Наши селекционеры добились того, что на некоторых фермах от каждой коровы получают по 10 тысяч килограммов молока и больше, — сказал вице-губернатор.Одним из лучших по молочному животноводству считается Израиль. В этой пустынной стране от коровы получают в год более 12 тонн молока. Но, по словам Игоря Кремнева, это не предел. Отечественная наука уже работает над улучшением генетики крупного рогатого скота, что в недалеком будущем откликнется надоями, превышающими израильские.Теперь о проектах. До конца года в регионе должны завершить реализацию еще 22 инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 24 млрд рублей, что позволит создать более 300 рабочих мест.По труду и оплата. В АПК заработная плата ежегодно увеличивается на 12-15 % и сегодня составляет средние 51 000 рублей в месяц.