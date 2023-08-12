Это не грунтовка, а магистраль — жители деревни Малотроицкое добиваются безопасной дороги

Деревня Малотроицкое Краснинского района распложена на берегу Дона, и давно привлекает дачников и туристов. Но эта привлекательность сыграла с жителями деревни злую шутку.

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По словам Анны Колядовой, которая много лет провела в Малотроицком, через деревню, на рыбалку, охоту, да и просто в импровизированный кемпинг на улице Набережной, ездят сотни автомобилей. Но двигаются они по обычной грунтовке, отсыпанной щебнем. При этом некоторые водители несутся на высокой скорости. А ведь в деревне есть дети, которые нигде, кроме как по этой дороге перемещаться не могут.— Если погода хорошая, трафик вырастает кратно, — сетует Анна Колядова.Жители деревни обратились со своей бедой в ГИБДД. Автоинспекторы зафиксировали, что по всей протяженности улицы отсутствуют тротуары и дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим. Соорудить же лежачих полицейских из-за щебеночного покрытия дороги нельзя. Эту информацию ГИБДД направило в администрацию Краснинского района, так как именно она занимается содержанием местных дорог.«Осуществление дорожной деятельности и содержание автомобильных дорог и улиц отнесены к полномочиям органов местного самоуправления. В адрес и.о. главы администрации Краснинского района направлено информационное письмо о необходимости рассмотрения вопроса обустройства тротуара, и снижения скоростного режима», — сказано в сообщении ГИБДД жителям деревни.С муниципальными властями Анна Колядова тоже вела диалог, только он не задался.— Нам отвечали, что на нашей дороге допустимая скорость — 60 километров в час. И не понятно, чем мы не довольны, — рассказывает собеседница GOROD48.А недовольны жители деревни еще и тем, что укатанная в начале июля дорога уже приходит в негодность: появись промоины и ямы. Деревенские сомневаются, что дорога переживет осенние дожди. Уже сейчас щебень смыло на один из огородов. Анна Колядова с детства помнит, как жители деревни сами заделывали на дороге дыры. Она как-то держалась. Но из-за трафика такой ремонт уже не помогает, и безопаснее дорога не становится.— Я здесь родился. И за 64 года эта дорога мне знакома более чем. Отсыпали ее еще при Советском Союзе. Потом дыры иногда латали. Сейчас вот снова отсыпали. Но это щебень, дышать нечем. Раньше было еще терпимо, но с каждым годом машин становится больше. Да и у проживающих здесь есть по два автомобиля. Знаки? Если они помогут, будет хорошо. Но вы же сами знаете водителей, — поделился своими мыслями о дорожной обстановке уроженец Малотроицкого Сергей Бартенев.Власти упирали на то, что в деревне зарегистрированы всего человек 60 (хотя летом в Малотроицкое съезжается множество дачников), да и проекты асфальтирования дороги потребуют несколько миллионов, а денег у муниципальных администраций как не было, так и нет. Но местные жители изучили законы, СНИПы и прочие документы, в частности ГОСТ Р 58818-2020, где сказано, что распределительные дороги и подъезды, проходящие через населенные пункты, следует устраивать с твердым покрытием, исключающим возможность пылеобразования. А для дорог со среднесуточным трафиком от 100 до 400 машин уже необходимо выбирать асфальтобетон и органоминеральные смеси.Анна Колядова и ее мама слышали от властей, что трафик под их окнами составляет менее ста машин, поэтому и щебенка для жителей Малотроицкого должна быть за радость. Женщины пошли на принцип и поставили камеру наблюдения. На 24-часовой записи от 21 июля женщины насчитали 195 автомобилей.Но пока от администрации Краснинского района они получают ответы, что бюджетом до 2025 года перевода дороги на асфальтированное покрытие не предусмотрен. Остается у них надежда, что хоть в ГИБДД к ним прислушаются, и установят знаки. А если уж совсем повезет, то и тротуар в деревне когда-нибудь появится. Тот же Сергей Бартенев задается вопросом, насколько справедливо такое отношение пусть даже к 60 официально зарегистрированным в Малотроицком жителям — в основном пенсионерам? Неужели своим трудом они не добились того, чтобы на старости лет не спотыкаться о ямы и не дышать пылью?