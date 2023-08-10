Происшествия

17 минут назад

Члены банды, нападавшие на заправки, почтовые машины и магазин, получили по 15 лет колонии строгого режима

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#разбой
Члены банды, нападавшие на заправки, почтовые машины и магазин, получили по 15 лет колонии строгого режима

Липецкий областной суд на основании вердикта суда присяжных огласил приговор 36-летнему Алексею Ефанову и 35-летнему Евгению Филину.

Приговором суда Алексей Ефанов признан виновным в создание устойчивой вооруженной группы, а Евгений Филин в участии в устойчивой вооруженной группе. Каждый из них признан виновным в совершении разбойных нападений на магазин «Пятерочка», АЗС «Шелл», нападениях на почтовые автомобили). Евгений Филин также признан виновным в нападение на АЗК АО «Липецкнефтепродукт».

«Алексею Ефанову по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год с лишением специального звания «капитан полиции». Евгению Филину к отбытию назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 11 месяцев», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суд установил, что бывший полицейский Алексей Ефанов создал организованную преступную группу в январе 2021 года, предложив своему давнему другу Евгению Филину совершать разбойные нападения.

С марта по май 2022 года друзья совершили серию вооруженных нападений, действуя совместно, и одно нападение Филин совершил без участия Ефанова.

20 марта прошлого года при нападении на магазин «Пятерочка» в селе Чернава Измалковского района подсудимые похитили свыше 418 тысяч рублей. А два вооруженных нападения на автозаправочные станции принесли им свыше 26 тысяч рублей.


Кроме того, они пытались завладеть деньгами АО «Почта России». В одном случае, переодевшись в форму сотрудника ДПС, а также одежду, напоминающую форму сотрудника спецподразделения, Ефанов и Филин остановили почтовый автомобиль. Однако денег в нем не оказалось. Во втором случае Ефанов и Филин пытались остановить почтовый автомобиль, перевозивший 2,2 миллиона рублей, пиротехническими гранатами, которые бросали под колеса, а также выстрелом из огнестрельного оружия, пробившим бензобак автомобиля. Однако водитель смог уехать.

В ходе предварительного следствия Ефанов и Филин давали признательные показания и способствовали раскрытию преступлений. Однако во время судебного следствия от дачи показаний они отказались, заявили о своей полной непричастности к совершению преступлений.

Оперативникам удалось выйти на их след благодаря чеку автозаправочной станции, который был найден на месте нападения на первую почтовую машину, а также данным о местонахождении телефонов Филина и Ефанова. Отрабатывались и данные о владельцах оружия использованного при нападениях, оно оказалось официально зарегистрированным. Позже у Ефанова были обнаружены не только огнестрельное оружие, но также маски-балаклавы, форменное обмундирование, бронежилет, оптический прицел и другое снаряжение.
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#разбой

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