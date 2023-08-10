Общество

59 минут назад

Зачем Липецку Александр Невский?

9 812
#памятник
Зачем Липецку Александр Невский?

Ответ на этот вопрос горожане узнают в сентябре.

На площади Кольцевой в Липецке завершилось бетонирование постамента памятнику Александру Невскому. Фигура князя еще не готова: ее отливают по частям в московской художественной мастерской «Лит Арт» скульптора Ильи Коротченко.

постамент.jpg

Но зачем Липецку Александр Невский? Ответ на этот вопрос от группы меценатов, которые оплатили памятник и его установку, GOROD48 не получил. Четверка предпринимателей, стоящих за этим проектом, решила сохранить интригу до момента открытия памятника. Но дала понять, что у этого монумента будет своя история, такая же, какая была у двух других памятников, появившихся их стараниями в Липецке раньше.

— Памятник Николаю Чудотворцу в липецкой версии представлен в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Этот памятник установлен у парка Молодежный в начале мая 2021 года, накануне Дня Победы. Он посвящен старшему поколению, которое сражалось за свободу нашей Родины во Второй Мировой войне. На нем размещены две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!» Второй памятник, Великомученику Пантелеймону, установлен у входа в две областные клиники и перинатальный центр в июне 2022 года. Он посвящен 42-м врачам, фельдшерам, медсестрам, умершим во время пандемии COVID-19. В его основании на бронзовой плите отлита надпись: «Спасая других не сберегли себя». Так как Православной церковью князь Александр Невский причислен к лику святых, у этого памятника также будет особый посыл к липчанам. Какой — пока держим в тайне, - рассказал GOROD48 один из меценатов.

Кстати, предприниматели собираются установить в следующем году еще одну скульптуру святого. Но об этом, по их словам, говорить пока рано.
9 812
#памятник

Комментарии (9)

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Не зря

3 минуты назад
Должен быть какой-то смысл в этом памятнике. Может быть мы что-то не знаем?
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zzloyzz

7 минут назад
Однозначно нужен. История.
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Хватит

10 минут назад
Издеваться и ворожить про смысл и посыл! Памятник Александру Невскому будет нашу молодёжь останавливать. И правильно - нечего молодым и не только уезжать в Москву. Зачем? В Питер!
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Зоркий

25 минут назад
Посыл будет такой, что шведские и немецкие машины в Липецке при любом дожде и снеге уходят под воду не хуже, чем на Чудском озере
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неоднозначник

26 минут назад
может быть смысл памятника в балансировке с антиподом петром 1 ? один внедрял европейские обычаи, другой отвернулся от европы к азии -золотой орде.
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Житель ул.Доватора

36 минут назад
Серега, это Вам уже к городским властям, меценаты тут бессильны...
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Фауст

41 минуту назад
Кто поставит Екатерине Великой? Хоть одна женщина будет!
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Гость

44 минуты назад
Больше некому ставить памятники, наверное
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Серега

53 минуты назад
Он нам не нужен: нам нужен стабильный транспорт 28 и 302.
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