Общество
59 минут назад
Зачем Липецку Александр Невский?
Ответ на этот вопрос горожане узнают в сентябре.
На площади Кольцевой в Липецке завершилось бетонирование постамента памятнику Александру Невскому. Фигура князя еще не готова: ее отливают по частям в московской художественной мастерской «Лит Арт» скульптора Ильи Коротченко.
Но зачем Липецку Александр Невский? Ответ на этот вопрос от группы меценатов, которые оплатили памятник и его установку, GOROD48 не получил. Четверка предпринимателей, стоящих за этим проектом, решила сохранить интригу до момента открытия памятника. Но дала понять, что у этого монумента будет своя история, такая же, какая была у двух других памятников, появившихся их стараниями в Липецке раньше.
— Памятник Николаю Чудотворцу в липецкой версии представлен в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Этот памятник установлен у парка Молодежный в начале мая 2021 года, накануне Дня Победы. Он посвящен старшему поколению, которое сражалось за свободу нашей Родины во Второй Мировой войне. На нем размещены две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!» Второй памятник, Великомученику Пантелеймону, установлен у входа в две областные клиники и перинатальный центр в июне 2022 года. Он посвящен 42-м врачам, фельдшерам, медсестрам, умершим во время пандемии COVID-19. В его основании на бронзовой плите отлита надпись: «Спасая других не сберегли себя». Так как Православной церковью князь Александр Невский причислен к лику святых, у этого памятника также будет особый посыл к липчанам. Какой — пока держим в тайне, - рассказал GOROD48 один из меценатов.
Кстати, предприниматели собираются установить в следующем году еще одну скульптуру святого. Но об этом, по их словам, говорить пока рано.
Но зачем Липецку Александр Невский? Ответ на этот вопрос от группы меценатов, которые оплатили памятник и его установку, GOROD48 не получил. Четверка предпринимателей, стоящих за этим проектом, решила сохранить интригу до момента открытия памятника. Но дала понять, что у этого монумента будет своя история, такая же, какая была у двух других памятников, появившихся их стараниями в Липецке раньше.
— Памятник Николаю Чудотворцу в липецкой версии представлен в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Этот памятник установлен у парка Молодежный в начале мая 2021 года, накануне Дня Победы. Он посвящен старшему поколению, которое сражалось за свободу нашей Родины во Второй Мировой войне. На нем размещены две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!» Второй памятник, Великомученику Пантелеймону, установлен у входа в две областные клиники и перинатальный центр в июне 2022 года. Он посвящен 42-м врачам, фельдшерам, медсестрам, умершим во время пандемии COVID-19. В его основании на бронзовой плите отлита надпись: «Спасая других не сберегли себя». Так как Православной церковью князь Александр Невский причислен к лику святых, у этого памятника также будет особый посыл к липчанам. Какой — пока держим в тайне, - рассказал GOROD48 один из меценатов.
Кстати, предприниматели собираются установить в следующем году еще одну скульптуру святого. Но об этом, по их словам, говорить пока рано.
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