Сегодня в Липецке: сдай старые вещи на переработку, премия за мусорки и как развлечься в пробках

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Жара пошла на спад

Сегодня, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Липецке уже не достигнет тридцатиградусных значений. Обещают 27-29 градусов, зато по-прежнему без осадков.







Отключения воды в Липецке и Ссёлках

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодное водоснабжение потребителям на улицах Гагарина, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8а, 10; Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 9, 10, 12, 12а; Тельмана, 25, 57, 116, 116а, 116б, 116/2, 116/3, 162, 164, 164 ст.1, 164/1, 164а, 164б, 164б лит.ж, 164в, 164г, а также в переулке Попова, 1, 3, 4/8, 5, 5а, 5 ст.1, 5 ст.2, 5 ст.3, 5б, 5в/1.







В это же время без воды останутся и жители Ссёлок. С временными неудобствами столкнутся дети и воспитатели детского садика №37 на улице 300-летия Флота России, вл. 2, а также жители частного сектора на улицах 300-летия Флота России, Алексея Мартынова, Апраксина, Братьев Сенявиных, Заповедной, Комарова, Кольцова, Краеведческой.

Отключения света

Ремонтировать будут и электросети, из-за чего с 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители улиц 3-е Сентября, 5, 18, 20, 26; Волгоградской, 18а, 18б, 24, 31, 42; Воронежской, 1-й, 22, 26 - 48, 50, 52 - 61; Донской, 27; Красина, 1, 2, 3, 4, 16; Лазо, 7; Механизаторов, 3б, 8, 14, 17, 17б, 17в, 17д, 18, 19, 19а, 19б, 21; Седова, 1, 2, 3, 9, 24; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8. Полностью в это время обесточат улицу Гвардейскую.







Пробки

Сегодня уже ещё не было 6-ти утра, а на электронных картах Липецка уже появились видимо-невидимо желтых участков дороги, в том числе четыре на проспекте Победы. Можете не сомневаться: некоторые из них скоро перерастут в красные, свидетельствующие о серьёзных заторах. Выход один: перед началом пути потратить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.

Смотри, слушай и общайся

Кстати, и пробках. Согласно исследованиям SuperJob, самымие популярные занятия водителей в автомобильных пробках - слушать музыку, смотреть в окно и просматривать соцсети.







Музыку слушают 45% опрошенных водителей Каждый седьмой, или 15%, развлекает себя наблюдением за окружающими машинами. Соцсетями в пробках пользуются 10 % респондентов. 8% опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Погружаются в свои мысли 6%, просто отдыхают — 3%. 2% водителей признались, что пробках они общаются по телефону, еще 2% поют. 1% курит, ещё 1% смотрит кино и сериалы.

Чем кормили в СССР (6+)

Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает на необычную книжную выставку под названием «Советский общепит, или Чем кормили в СССР».







Экспозицию подготовил сектор технико-экономической и сельскохозяйственной литературы. На выставке можно узнать о технологиях приготовления блюд, напитков и консервов в общественном питании, о рецептах и советах по приготовлению, о том, как организовано производство полуфабрикатов, мучных кондитерских и булочных изделий, об особенностях национальных кухонь многочисленных народностей и о том, почему кулинарное искусство — пласт общенациональной культуры. Литература подобрана в буквальном смысле со вкусом.

Библиотека работает со вторника по пятницу с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 19:00. Вход на выставку свободный.

Миллион тонн

В СССР было принято гордиться урожаями. Так вот – в Липецкой области уже намолотили первый миллион тонн пшеницы, гороха и ячменя.







Уже убрали урожай с 200 тысяч гектаров. Лучшие по урожайности – Измалковский, Елецкий и Добринский районы, там собирают свыше 54 центнеров с одного гектара. Аграрии работают без выходных, практически круглые сутки.

Придумай эмблему празднику

Творческих липчан приглашают на конкурс по созданию эмблемы празднования 70-летия Липецкой области, которое мы будет отмечать в январе будущего года.







Но эмблему нужно придумать уже сейчас! Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте до 35 лет. Необходимо до 1 сентября направить заявку и эскиз эмблемы в электронном виде на адрес электронной почты umcentrcultura@mail.ru. Положение конкурса размещено на сайте организатора – Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации. Все вопросы о конкурсе можно задать по телефонам: 8(4742) 28-23-90, 28-20-91.

Сдай старьё на переработку

В парке Победы и в Быхановом саду уже установили специальные экологические шкафы. Туда можно запихнуть старые и ненужные вещи, которые затем пойдут в переработку.

Принимают детскую и взрослую одежду и обувь, домашний текстиль (кроме подушек, ковров и одеял), а также постельное белье. Материал, который получат после всех процедур, пойдёт на изготовление новых вещей, что удешевит из производство, а следовательно – цену в магазинах.

Если вы не собираетесь в парк, то сдать поношенные вещи можно по следующим адресам:

- гипермаркет «Леруа Мерлен»;

-ТЦ «Радуга»;

- центр по работе с физлицами АО «ЭкоПром-Липецк»

и на контейнерных площадках:

ул. Вермишева, 25;

ул. Юбилейная, д. 4;

ул. Гагарина, д.35;

ул. Хренникова, д. 1;

ул. Бехтеева, д. 10

Компенсация за мусорку

Вы же хотите сделать жизнь в Липецке ещё лучше, верно? Должно быть, вы уже многое делаете по благоустройству. Может быть, вам даже пришла в голову идея благоустроить мусорную площадку рядом со своим домом. Или эту благородную миссию взяла на себя ваша управляющая компания.

Так вот: тем, кто облагородил мусорку могут компенсировать затраты. Занимается этим департамент развития территории, который возместит до 94 % затрат (откуда такая цифра – загадка). Правда, для этого нужно, чтобы работы были выполнены в соответствие с требованиями СанПин, а именно – обустроили на участке твердое основание с уклоном для отведения сточных вод, подъездные пути, смонтировали ограждение с антивандальным покрытием, установили информационные таблички.







По вопросам участия в программе заинтересованных готовы проконсультировать специалисты департамента развития (ул. Советская, 68), телефон: (4742) 22-13-30.

Байдарки и каноэ (12+)

Приближается День физкультурника, который мы будем праздновать в ближайшую субботу. Уже начинаются соревнования, посвященные этому празднику, например – открытое первенство Липецка по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня в 16:00 на реке Воронеж пройдёт самая интересная его часть – полуфинальные и финальные заезды.







Адрес ГБУДО ЛО «СШОР по водным видам спорта» - ул. Левобережная, 28. Посмотреть на заезды можно совершенно бесплатно.

Дорогие липчане! Сегодняшняя погода вновь больше располагает к отдыху, чем к работе, пожтому мы завидуем тем, кто сейчас находится в отпуске. Остальным – крепитесь на работе. Но всем желаем не снимать руку с пульса окружающего мира и чаще интересоваться новостями. Липчанам для этого достаточно чаще заходить на GOROD48, у нас вы найдёте всё самое интересное и полезное. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.