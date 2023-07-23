Автора победного гола «Металлурга» чуть не унесли со стадиона на руках

Герою матча дали почувствовать себя "немножечко Криштиану".

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20-летний уроженец Ставрополя Сергей Мосиян никогда раньше не испытывал таких минут славы.

После того, как он вчера вышел на замену в матче с «Челябинском» и чуть ли не первым касанием забил победный гол – 1:0, юный полузащитник стал чуть ли не самым узнаваемым игроком «Металлурга». По крайней мере, после матча именно его атаковала большая группа болельщиков, в основном подростков и заставила футболиста второй лиги почувствовать себя «немножечко Криштиану» - столько автографов и совместных фото с болельщиками не было у Мосияна за всю его жизнь.

Кто-то в толпе даже предложил унести героя матча на руках со стадиона, но до этого дело не дошло.

Сам герой матча дал небольшое интервью.

- Спасибо болельщикам за поддержку, - не скрывал восторга игрок, - Я впервые играл при такой большой аудитории на стадионе (около 1 500 человек, прим.) – Это невероятные эмоции! С счастлив, что смог выйти и помочь команде вырвать победу в невероятно сложном матче, который поначалу складывался для нас трудно.

- Вспомните, как вы забивали гол.

- Сёма (Денис Сёмин, прим.) зацепил мяч, я был под ним и успел крикнуть ему, чтобы отдал пас. Он покатил мне мяч. Я уже заранее знал, что буду делать – попытаюсь обыграть и пробью. Как говорил мой первый тренер Пётр Васильевич Садовой, если есть возможность пробить по воротам – бей, когда-нибудь мяч залетит в ворота. Сегодня мне повезло – мяч попал точно в цель

Сергей Мосиян (род. 25.09.2002) – воспитанник УОР Ставрополя и спортивной школы подмосковных Химок. Выступал за «Биолог-Новокубанск» (Краснодарский край), «Химки-М». В «Металлург» перешёл летом этого года из «Динамо-Владивосток». Проводил свой 74-й матч во второй лиге, забил 10-й гол.