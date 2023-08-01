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сегодня, 19:20

Воронежский «Факел» поможет «Металлургу»?

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#Футбол #"Металлург" #трансферы
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Воронежский «Факел» поможет «Металлургу»?

Соседи согласились отдать липчанам взаймы одного футболиста.

По сообщениям Telegram-каналов, воронежский «Факел» отдаст в аренду «Металлургу» 22-летнего полузащитника Даниила Чернякова (07.01.2001, 178 см, 72 кг). Стороны достигли устной договоренности и приступают к процедуре оформления перехода.

Уроженец подмосковного Давыдово является воспитанником Академии столичного «Локомотива». Выступал за «железнодорожников» в первенстве Молодёжной футбольной лиге – 66 игр, 6 голов, 7 результативных передач; за «Локомотив-Казанку» во второй лиге – 32 матча, 1 ассист.

Прошлым летом перешёл в «Факел». Почти всегда попадал в заявку воронежцев в РПЛ, но оставался а запасе, за исключением отрезка в 14-17 турах, когда Чернякова четыре раза выпускали на поле. Два матча при нём «Факел» проиграл, оба на выезде: в Оренбурге – 1:4 и в Екатеринбурге «Уралу» - 0:2, дважды сыграл вничью на своем поле: с №Ростовом» - 1:1 и «Краснодаром» - 3:3. В текущем сезоне в 2-х матчах РПЛ привычно оставался в резерве.

Любопытно, что раньше в многочисленных интервью главный тренер «сталеваров» Секргей Первушин отмечал, что «Металлург» принципиально не арендует футболистов, ведь такое сотрудничество является кратковременным, а в Липецке хотят построить команду на несколько лет. Теперь, видимо, приоритеты изменились…

Сегодня же «Металлург» официально заключил контракт с хавбеком Максимом Радченко, о котором мы рассказывали вчера. Очередной футболист пополнил команду почти без просмотра, смотрины заняли один день. Соглашение рассчитано до конца сезона.

После 3-х туров «сталевары» с 4-мя очками занимают 5-е место в группе «Серебро» и следующую игру проводят в субботу, 5 августа, в Москве с «Чертаново».

Фото ФК "Локомотив" (Москва)

243
#Футбол #"Металлург" #трансферы
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