Потенциальный новобранец «Металлурга» играл в Италии и США

За свою карьеру Михаил Радченко выступал в чемпионатах пяти стран.

Почти к 27 годам полузащитник Михаил Радченко (05.08.1996, 180 см, 73 кг) успел поиграть в чемпионатах Италии, США, Белоруссии и России. Сегодня он приехал на смотрины в «Металлург» и уже успел провести первую тренировку.

Его последним клубом было ставропольское «Динамо», где он провел последние полтора года, сыграв в 20 матчах чемпионата и Кубка России, забив 1 гол и отметившись двумя результативными передачами. В прошлом сезоне – 9 игр, 1 гол и 1 ассист.

А до этого судьба уроженца Москвы и воспитанника Академии «Торпедо» выписывала знатные повороты. В 15-летнем возрасте на одном из международных турниров он приглянулся скаутам … из Италии. Так началась почти десятилетняя заграничная одиссея. Как рассказывал сам Михаил, футбольное образование он заканчивал в Академии «Сант`Арканджело» из одноименного городка с 75-тысячным населением на юге Италии в провинции Потенца.

Академия сотрудничала с «Болоньей», поэтому по окончании обучения российский паренёк попал в молодёжную команду U-19 7-кратных чемпионов Апеннин (правда, последний титул был завоёван в далёком 1964 году). Затем перешёл во взрослый футбол – в четвёртый дивизион, или серия «D». Играл за «Фольгере Верегро», «Беллария» и «Риччоне».

В 2018 году отправился ещё дальше – за океан, в США. Свой выбор объяснил желанием учиться, поступил в университет Северо-Западного Огайо на специальность «Спортивный менеджмент». Параллельно выступал Университетской лиге за команду Рэйсерс» - 40 матчей, 13 голов, 4 ассиста.

В 2020 году покинул Америку, но обучение не прервал – перевёлся на заочное отделение. Выступал в Белоруссии за «Нафтан» (новополоцк), в Грузии – за «Торпедо» (Кутаиси» и «Динамо» (Зугдиди).

Знает 4 языка – русский, итальянский, английский и французский. Правша. Способен сыграть на любом из флангов в роли крайнего защитника или флангового полузащитник.



Напомним, что после 3-х туров в группе «Серебро» второго дивизиона «Металлург» имеет в своём активе победу, ничью и поражение и пока не попадает в первую «четвёрку» команд, которая весной продолжит борьбу за повышение в классе в «Золотой» группе.



Фото ФК "Динамо" (Ставрополь) Радченко - №32

