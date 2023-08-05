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31 минуту назад
В воронежской маршрутке мужчина сломал нос подростку
Мужчина напал на 16-летнего подростка, сломал ему нос, ударил по голове и начал душить. Всё произошло в воронежской маршрутке №18 в пятницу, 4 августа. Подробностями конфликта поделилась мама пострадавшего Елена, сообщает Вести.ру.
Подросток ехал домой от репетитора и разговаривал по телефону с сестрой. Это, по словам мамы ребёнка, и не устроило одного из пассажиров. Он сделал парню замечание, тот спросил: «Извините, а вы кто?». Мужчина напал на парня. Оттащить агрессора от несовершеннолетнего помогли другие пассажиры маршрутки. Согласно заключению врача, у мальчика сломан нос. Теперь он жалуется на головные боли, поэтому его снова ждут поездки в больницу.
Родители подростка уже написали заявление в полицию. К проверке историю подключились в СК.
Как отметила мама парня, во время конфликта за ребёнка заступались женщины-пассажиры маршрутки. Водитель всё это время лишь наблюдал.
Подросток ехал домой от репетитора и разговаривал по телефону с сестрой. Это, по словам мамы ребёнка, и не устроило одного из пассажиров. Он сделал парню замечание, тот спросил: «Извините, а вы кто?». Мужчина напал на парня. Оттащить агрессора от несовершеннолетнего помогли другие пассажиры маршрутки. Согласно заключению врача, у мальчика сломан нос. Теперь он жалуется на головные боли, поэтому его снова ждут поездки в больницу.
Родители подростка уже написали заявление в полицию. К проверке историю подключились в СК.
Как отметила мама парня, во время конфликта за ребёнка заступались женщины-пассажиры маршрутки. Водитель всё это время лишь наблюдал.