57-летняя женщина из-за ревности и рукоприкладства пырнула ножом бывшего мужа

Супруги развелись в 2018-м году, но и после расторжения брака, и после поножовщины, продолжают жить вместе.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело 57-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшего мужа.



По версии следствия, вечером 7 мая в селе Крутое пьяная обвиняемая ударила бывшего мужа ножом в грудь. Сразу после этого женщина пошла к соседке, рассказала обо всём и попросила вызвать полицию.



Мужчину доставили в хирургическое отделение больницы №4 «Липецк-Мед» с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки с развитием посттравматической пневмонии. Его здоровью был причинён тяжкий вред.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, супруги находись в разводе ещё с 2018 года в разводе, но жили вместе. С ними живут двое несовершеннолетних внуков, опекуном которых является обвиняемая, так как их мать лишена родительских прав.



Развелись супруги из-за запоев мужчины. К тому же, он поднимал на жену руку. Алкоголь стал причиной и их последней ссоры. 7 мая женщина выпила три бокала вина, а мужчина — пол-литровую бутылку водки, и на почве ревности начался разговор на повышенных тонах.



Кухонный нож женщина взяла со стола, чтобы порезать мясо для внуков. В этот момент муж ударил ее по спине, и хотел ударить еще раз — бывшая жена развернулась лицом к нему и нанесла удар ножом в грудь.



Женщина в ходе следствия уверяла: в сердце она специально не целилась — всё произошло случайно и на эмоциях. Убивать сожителя она не хотела.



Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.



Женщина признаёт вину и раскаивается. Перед бывшим мужем она извинилась, он её простил и не имеет никаких претензий. Жить пара так и продолжает вместе. Тем не менее, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.